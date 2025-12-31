Эмери объяснил, почему не пожал руку Артете
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему не пожал руку своего коллеги Микеля Артеты из "Арсенала" после поражения на "Эмирейтс".
Накануне вечером "Арсенал" прервал 11-матчевую победную серию "Виллы" во всех соревнованиях, разгромив команду Эмери со счетом 4:1.
После финального свистка Эмери поспешно скрылся в подтрибунном тоннеле, так и не пожав руку Артеты, однако Унаи объясняет, что просто не дождался, пока Микель нарадуется трем очкам.
"Все просто. Вы можете посмотреть. После матча я всегда быстро делаю рутину — я жму руку и ухожу со своими тренерами, своими игроками в раздевалку".
"Я ждал, ждал. Он радовался. Конечно, он радовался. Он был со своими тренерами. А я решил пойти внутрь. Но это не проблема для меня".
"Моя рутина всегда предполагает пожать руку тренеру соперника и уйти внутрь. Если он не следует тому же правилу, я не могу ждать вечно... Там было холодно", — цитирует Эмери Daily Mail.
31.12.2025 15:00
Просмотров: 282
я не могу ждать вечно...
Источник: https://fapl.ru/posts/119361/
Бля какой же мерзкий тип, и ебало соответствующее. На видео хорошо видно что нихуя он не ждал)
