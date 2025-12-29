Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" не будет пытаться перехватить Антуана Семеньо. "Челси" может позвать Оливера Гласнера в случае расставания с Энцо Мареской. Экс-игрок Премьер-Лиги встречается с Синди Суини. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" не собирается вступать в борьбу за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (Ben Jacobs)



"Ливерпуль" предложил 60 миллионов фунтов за полузащитника "Реала" Эдуарду Камавинга. (Fichajes)



Полузащитник Кобби Майну впервые задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед" насовсем. (i Paper)



Полузащитник "Атлетико" Пабло Барриос заинтересовал "Юнайтед". (Dean Jones)



"Юнайтед" договаривается с нападающим Лассином Синайоко, чей контракт с "Осером" истекает в конце сезона. (Africa Foot)



Заменить Семеньо в "Борнмуте" может вингер "Лестера" Абдул Фатаву, оцениваемый в 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" готов продать защитника Натана Аке в январе за 21 млн. фунтов. (Sport)



"Челси" и "Лидс" следят за полузащитником "Ноттингем Форест" Джеймсом Макати. (Daily Mail)



30-летний полузащитник "Баварии" Леон Горецка был предложен "Тоттенхэму". (TEAMtalk)



Среди целей "Тоттенхэма" на январь значатся нападающие Омар Мармуш из "Сити", Саму Агехова из "Порту" и Кенан Йылдыз из "Ювентуса". (Evening Standard)



"Интер" планирует пригласить защитника Раду Дрэгушина и голкипера Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма". (Calciomercato)



"Сандерленд" нацелился на полузащитников Аюба Буадди из "Лилля" и Ламина Камара из "Монако". (TEAMtalk)



"Айнтрахт" сделал запрос насчет нападающего "Ноттингем Форест" Арно Калимуэндо. (Sky Sport Germany)



"Астон Вилла" не будет вступать в борьбу за голкипера "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегена. (Sport)



"Вест Хэм" готов отпустить полузащитника Лукаса Пакету в январе, если получит правильное предложение. (Football Insider)



"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. (La Gazzetta dello Sport)



"Вулверхэмптон" хочет пригласить в январе нападающего "Нэшвилла" Сэма Сарриджа. (talkSPORT)



Другое



Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер находится на радаре у "Челси". (TEAMtalk)



Харри Рэднапп обратился к руководству "Вест Хэма" и выразил готовность сменить Нуну Эшпириту Санту на тренерском мостике. (KUMB)



В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший вингер "Ноттингем Форест" и сборной Шотландии Джон Робертсон. (Sky Sports)



"Форест" переименует одну из трибун "Сити Граунд" в честь Робертсона. (BBC)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах разозлил мусульманских фанатов опубликованной семейной фотографией с рождественской елкой. (Daily Mail)



На Рождество полузащитник "Эвертона" Джек Грилиш устроил для друзей вечеринку за 20,000 фунтов. Мероприятие закончилось в стриптиз-клубе в 4 утра. (The Sun)



Бывшему нападающему "Ливерпуля" Энди Кэрроллу грозит тюрьма за нарушение судебного запрета на преследование. (The Telegraph)



Жених певицы Дуа Липы оставил свою возлюбленную дома, что сходить на "Стэмфорд Бридж" и посмотреть за игрой "Челси" против "Виллы". (The Sun)



Бывший вингер "Челси" Кристиан Пулишич уже несколько недель встречается с американской актрисой Сиди Суини. (La Gazzetta dello Sport)