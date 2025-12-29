Артета считает "Виллу" претендентом на титул

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что "Астон Виллу" следует рассматривать реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

"Вилла" выиграла все восемь последних матчей в Премьер-Лиге, включая победу 2:1 над "Арсеналом" в начале декабря.



В данный момент "Вилла" находится всего в трех очках позади лидирующего "Арсенала", с которым сыграет во вторник, и Артета абсолютно убежден, что "канониры" и "Манчестер Сити" обязаны считаться с командой Унаи Эмери.



"Им положено быть претендентом, если смотреть на их результаты, их стабильность и то, что Унаи сделал с клубом".



"Они полностью заслуживают этот статус, потому что они демонстрируют свой уровень на футбольном поле".



"Но мы хотим, чтобы каждый соперник, который приезжал сюда, страдал. Мы хотим доминировать, как мы это делали на протяжении большей части матча против "Брайтона".



"Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Мы еще пересмотрим предыдущую игру, и у меня есть несколько идей, как мы можем прибавить".



"То, каким образом мы проиграли тот матч, было довольно жестоко для нас, но мы извлекли урок из этого, и мы можем использовать это как мотивацию, чтобы быть голоднее", — цитирует Артету The Independent.