Дубль Уоткинса обеспечил "Вилле" волевую победу над "Челси"

Дубль вышедшего на замену Олли Уоткинса обеспечил "Астон Вилле" волевую победу 1:2 в гостях у "Челси".

В стартовом составе "синих" произошло два изменения. Вместо Весле Фофана и Мало Гюсто появились Бенуа Бадиашиле и Энцо Фернандес.



Наставник "вилланов" Унаи Эмери оказал доверие Дониэллу Малену и Эмилиано Буэндиа, которые заменили Амаду Онана и Олли Уоткинса.



Матч начался с опасного, но неточного удара Коула Палмера из пределов штрафной. На 18-й минуте уже Фернандес не попал в створ, находясь в еще более выгодной позиции. Хозяева обозначили свое преимущество, тогда как гости были сосредоточены на контратаках.



Позже Эмилиано Мартинес отметился сейвом. Рис Джеймс слегка промахнулся, пробивая с отскоком от газона с границы штрафной. А Педро требовал назначить пенальти.



В конце концов давление "Челси" увенчалось голом. На 37-й минуте Рис Джеймс попытался закрутить мяч с углового прямо в ворота, а Педро слегка подправил снаряд в сетку — 1:0.



"Вилла" за первый тайм не нанесла ни одного удара, даже неточного, а мячом владела менее 30% времени.



В начале второго тайма Ян Матсен рукой помешал Педру Нету замкнуть подачу Алехандро Гарначо к дальней штанге, но арбитры решили не вмешиваться.



А далее команды словно поменялись ролями. И если Бубакар Камара не смог реализовать выход один на один, то Олли Уоткинс на 63-й минуте исполнил это гораздо лучше — 1:1.



Время шло "Челси" никак не приходил в себя, и "Вилла" этим еще раз воспользовалась на 84-й минуте, когда Уоткинс головой замкнул подачу Юри Тилемансом углового — 1:2.



Каких-либо угроз воротам Эмилиано Мартинеса в концовке матча "синие" не создали.



"Вилла" совершенно ничего не показала в атаке в первом тайме, но, по крайней мере, пропустила только один гол, а после перерыва команда Эмери преобразилась. Преобразился и "Челси", но совсем в другую сторону.



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче