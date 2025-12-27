Дубль Уоткинса обеспечил "Вилле" волевую победу над "Челси"
Дубль вышедшего на замену Олли Уоткинса обеспечил "Астон Вилле" волевую победу 1:2 в гостях у "Челси".
В стартовом составе "синих" произошло два изменения. Вместо Весле Фофана и Мало Гюсто появились Бенуа Бадиашиле и Энцо Фернандес.
Наставник "вилланов" Унаи Эмери оказал доверие Дониэллу Малену и Эмилиано Буэндиа, которые заменили Амаду Онана и Олли Уоткинса.
Матч начался с опасного, но неточного удара Коула Палмера из пределов штрафной. На 18-й минуте уже Фернандес не попал в створ, находясь в еще более выгодной позиции. Хозяева обозначили свое преимущество, тогда как гости были сосредоточены на контратаках.
Позже Эмилиано Мартинес отметился сейвом. Рис Джеймс слегка промахнулся, пробивая с отскоком от газона с границы штрафной. А Педро требовал назначить пенальти.
В конце концов давление "Челси" увенчалось голом. На 37-й минуте Рис Джеймс попытался закрутить мяч с углового прямо в ворота, а Педро слегка подправил снаряд в сетку — 1:0.
"Вилла" за первый тайм не нанесла ни одного удара, даже неточного, а мячом владела менее 30% времени.
В начале второго тайма Ян Матсен рукой помешал Педру Нету замкнуть подачу Алехандро Гарначо к дальней штанге, но арбитры решили не вмешиваться.
А далее команды словно поменялись ролями. И если Бубакар Камара не смог реализовать выход один на один, то Олли Уоткинс на 63-й минуте исполнил это гораздо лучше — 1:1.
Время шло "Челси" никак не приходил в себя, и "Вилла" этим еще раз воспользовалась на 84-й минуте, когда Уоткинс головой замкнул подачу Юри Тилемансом углового — 1:2.
Каких-либо угроз воротам Эмилиано Мартинеса в концовке матча "синие" не создали.
"Вилла" совершенно ничего не показала в атаке в первом тайме, но, по крайней мере, пропустила только один гол, а после перерыва команда Эмери преобразилась. Преобразился и "Челси", но совсем в другую сторону.
"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче
27.12.2025 22:25
Просмотров: 744
Последние комментарии:
Щёлси немощи позорные, не смогли хотя бы ничейку скатать.
А ещё сегодня мы узнали, что чтобы стать лучшим опорником мира, не надо закрывать зоны, выигрывать единоборства и прогнозировать развитие атак соперника. Достаточно рубить всё, что движется, пока не покажут ЖК, и тогда ты станешь кайседой - бистом и лучим опорником мира.
Но главное событие сегодня то было не в матче челси, а то, что залупуль официально себя признал жотанюхами.
Быть добру.
Писькорский. Пописаться.
У меня вопросы к Мареске. Надо было так настроить команду и выдать лучший матч против Арсенала, а потом начать проёбывать всем подряд включая конкурентов на топ4. 10 очков от Виллы многовато и думаю Ман Ю обгонит Челси на дистанции, у них команда лучше.
Чорлэ нюх нюх
Мареска, я хуею. Уже какой матч, 20-й? 30-й? Когда команда, ведя в один мяч и забывая первой, в концовке отдает преимущество?
Нет сил, мареска аут.
Три с половиной залупинса, вы живые?)
Две отскочные сойдутся в битве автоголов , рекошетов и стандартов .. поделят очки . А Шерки /Холланд/Рейндерс и компания по красоте возглавят
этот матч убедил меня, что Мареска абсолютно топ тренер. владельцам повезло, что его подписали, надеюсь не додумаются его уволить, иначе вообще всё печально станет. команда играла 60 минут в топ футбич. не выиграли только из-за тупых атакеров, которые не могут ни пас последний сделать, ни удар. такое кол-во опасных атак и вообще ничо с игры не забить это конечно сильно. Нету, Гарначо, Энцо, Жоао Педру могут бегать, прессинговать, но не могут вообще перед ударом замедлиться на долю секунды. или перед пасом голову поднять. этому не научишь тренеру, это или есть, или нет. а так тренерский план и подход был верный, команда играла хорошо. если сохранят Мареску всё по итогу у Челси будет збс
паспортисты
мареска аут, оправданий уже нету, спасибо лишь за то, что подобие структуры для дальнейшего коуча с ИДЕЯМИ сделал
ну и какой нахуй ему сити, пусть идет дилдосяна тренирует
21.12.2025 22:07 # удалить
sausage
...Так-то у Виллы рили более чёткая и осмысленная идея и поставленная игра, чем у Челси.
21.12.2025 22:17 #
dembo
У челчи лучше игра, чем у виллы, ору. Хуйню несешь.
Через неделю проверяй.
Даже спорить не буду. Увидишь все на деле
)))))))))))))))))))))))))))
челси играли как колхоз во второй тайме, хуже чем мушники против ав
Гелевому песдапотакой игре бирмингемцев. Оч мощные ребята у тренеришки и я реально боюсь что он деклассирует нашего недотренера((
Ваще по плану сегодня была победкп, и братский всос сити на етихаде.
Так то с такими результатами встрянем в борьбу за топ 5 с мю. У них то 1 игра в неделю...
Победа на классе. Интересный матч будет Арсенал-АВ.
Саботаж от марески.
Бадиашиль в основе?! Серьезно?! С виллой?! Почему не с порнмутом, который слабее, почему на виллу ты выпускаешь етого додика
Почему ты выпускаешь обиорока густо налево, который все забросы за его голову всрал....а второй гол виллы...ето же пи3дец, простейший пас идет в ноги густы ебаной, ето чмо мяч под ногой пускает, когда кукурелья условный уже перехватит етотмчч был бы у чужой штрафной
Вот такие детали и кроются в етих обмороках.
Вцелом неплохие игроки, но они всегдаа найдут момент, где облажаться....
зы гнидэнс аут, просто аут. Куда нибудь...
Блестящая тренерская работа. Эмери перестроил игру команды даже не в перерыве, а уже по ходу второго тайма. А вот ученик Пепа жидко обделался со своей тики-такой.
Мы санчо решили за 25 не подписывать.
Зато гнидэнса за 50 камон сюда ету соплю
Фул ебали виллу 60 минут.
Хватало даже обморока бадиашиля на поле.
Но когда ему добавили еще рару обмороков типо густы слева(лаоооол, браво, гениальная замена), гнидэнса и делапа....игра была сделана.
Ахуенная банка, ахуенные замены, ахуенные игроки.
А так канешно можно было 3-0 делать, 2-0 точно был пи3дец как близко...
И да, пенку за игру рукой надо было ставить. Мяч летел долго, маатсен его буквально выбил рукой, а нету уже его заносить в створ пытался ..
Но впадлу судью пинать, лучше пинать обиороков челсийских с банки, еталонные чмошники
Э, алё, пенсы-то остались кто живой? или все повзрывались?
Ну это уже классика от вилланов Эмери.
