Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

"Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" устроили шоу, "Ноттингем Форест" уверенно обыграл "Тоттенхэм", а "Арсенал" добыл нервную "чемпионскую" победу. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Артета призывает игроков к пробуждению



Микель Артета смог посмотреть на текущую ситуацию по-другому. Менеджер "Арсенала" даже получил возможность высказаться насчет этого, когда на пресс-конференции после победы его команды со счетом 2:1 над "Вулверхэмптоном" в субботу ему задали щедрый вопрос.



Продемонстрировала ли его команда стойкость чемпионов, отыгравшись после пропущенного гола на 90-й минуте и заработав три очка? "Это очень позитивный момент, но я не считаю, что это проявление стойкости", — ответил Артета. Это было вполне в духе его строгого выговора игрокам. По его мнению, они не проявили себя в начале матча, а о заключительной стадии лучше не говорить — за исключением победного гола в компенсированное время.



Редко можно услышать, чтобы Артета был так критичен, но он знал, что его команда отделалась легко, и хотел, чтобы они тоже это поняли. У "Арсенала" редкая пауза в середине недели, прежде чем "канониры" отправятся в гости к "Эвертону" на очередной матч. Стандарты должны быть выше, чтобы избежать инфарктной концовки, как это было с "волками".



"Юнайтед" снова дарит шоу



Все мы помним, какие футбольные спектакли "красные дьяволы" дарили в прошлом евросезоне, когда они на зубах вытаскивали матч с "Реал Сосьедад", выигрывали у "Лиона" в меньшинстве в экстра-таймах с героическими голами Майну и Магуайра.



В понедельник этот "Манчестер Юнайтед" вернулся, сыграв 4:4 с "Борнмутом", и в этом матче было все — и потерянное в начале первого тайма преимущество, и героический "камбэк", и еще одна потеря победного счета. Возможно, не получилось выиграть 5:4, потому что команда Рубена Аморима играла в полном составе, не было экстра-таймов и не было на поле Харри Магуайра, но шоу получилось знатное.



Оценили его далеко не все — болельщикам "Юнайтед" оно могло не понравиться в том плане, как легко их команда пропускала голы, но стоит отметить, что скучно в матчах "дьяволов" бывает все реже, и их атака выглядит все солиднее, с каждым матчем. Это тот фундамент, с которым Аморим может работать, если у него есть понимание, как настроить надежную игру в обороне.



Гласнер хвалит игру "Кристал"



Оливер Гласнер оценил игру "Кристал Пэлас" в воскресенье как лучшую под его руководством против "Манчестер Сити", несмотря на то, что она закончилась поражением со счетом 3:0. "Пэлас" известен тем, что в мае победил команду Хосепа Гвардиолы в финале Кубка Англии и завоевал свой первый крупный трофей, но не смог повторить этот успех на "Селхерст Парк", несмотря на впечатляющую игру в первом тайме.



Гласнер был доволен самоотдачей своей команды после еще одной напряженной недели, но признал, что "орлам" не хватило хладнокровия, чтобы победить команду уровня "Сити". "Мы были вполне боеспособными, но результат этого не отражает", — сказал он".



"Мы всегда говорим о наших выступлениях, о наших успехах, и многие моменты игры, которые я видел, были превосходны. В первом тайме мы позволили им забить два гола, один из которых случился после прямого удара со штрафного, но мы уступали один мяч. Это означает, что вся команда должна была очень хорошо защищаться, а также мы создали три или четыре больших момента. Это было отлично, но, опять же, если вы хотите победить, вам нужно использовать их в правильное время".



Вольтемаде надолго запомнит день дерби



Для любого игрока забить автогол — ужасное чувство. Но забить его в качестве нападающего в таком напряженном матче, как дерби Тайна и Уэра, должно быть особенно тяжело.



Нападающий "Ньюкасла" Ник Вольтемаде выглядел разбитым после финального свистка на стадионе "Стадионе Света", когда он аплодировал болельщикам гостей. Его автогол во втором тайме, который мог бы стать блестящим ударом головой, если бы он попал в правильную сетку, оказался решающим, и "Ньюкасл" потерпел поражение от "Сандерленда", дав своим злейшим соперникам повод для хвастовства в их первом дерби в высшем дивизионе с 2016 года.



Менеджер "Ньюкасла" Эдди Хау сказал: "Гол был забит в очень неподходящий момент — Ник не хотел этого, но это решило исход матча. Я думал, что мы довольно хорошо защищались". Вольтемаде забил семь голов за "Ньюкасл" с момента своего перехода этим летом, но этот гол в свои ворота, возможно, стал самым значимым на сегодняшний день.



Экитике представляет собой универсальную угрозу



Уго Экитике, вероятно, был немного расстроен, когда его приход в "Ливерпуль" был перекрыт по уроню внимания рекордной сделкой по приобретению Александера Исака. Французский футболист обошелся клубу в немалую сумму — 79 миллионов фунтов — и, возможно, рассчитывал стать центральной фигурой в атаке "Ливерпуля" в этом сезоне.



В матче против "Брайтона" Экитике продемонстрировал свои резкие движения и умение реализовывать моменты. До того, как Мохамед Салах заменил Джо Гомеса и произошла радикальная перестройка состава, он играл как универсальный нападающий, появляясь в любой точке линии атаки. Эта гибкость может позволить ему выделиться на фоне Исака, показав, что он может предложить большее разнообразие и потенциально позволит им играть вместе чаще, как они делали в матче против "Интера".



В дополнение к своему мастерству, Экитике продемонстрировал в субботу чистую самоотдачу, в результате чего ему пришлось быть замененным из-за мышечной судороги. Он ушел с поля, выглядя изможденным, но его трудолюбие является прекрасным дополнением к природному таланту.



Палмер демонстрирует признаки своей лучшей формы



Последние несколько месяцев были разочаровывающими для Коула Палмера, который в субботу сыграл всего четвертый матч в стартовом составе "Челси", сделав большой вклад в победу над "Эвертоном".



Проведя на поле 58 минут в матче с "Борнмутом" на прошлой неделе, он и здесь продержался до 58-й минуты. Никто не скажет, что это был его лучший матч за клуб, но, играя на правом фланге полузащиты, Палмер выглядел опасным и забил гол с исключительным хладнокровием — это был его второй гол в Премьер-Лиге в этом сезоне.



Он игрок, способный создать что-то из ничего, давая "Челси" не только преимущество над глубоко обороняющимся соперником, но и возможность забивать голы, даже когда его собственная команда играет не лучшим образом. Палмеру предстоит борьба за возвращение в сборную Англии, учитывая, насколько хорошо она выступала без него в последнее время. Однако для Томаса Тухеля, возможно, не будет худшим вариантом иметь в распоряжении на Чемпионате Мира креативного игрока, который фактически отыграл только две трети сезона и потенциально будет свежее других летом.



"Форест" привыкает к стилевым особенностям Дайча



"Структура и свобода", — сказал Шон Дайч, раскрывая четкий план, лежащий в основе победы "Ноттингем Форест" со счетом 3:0 над "Тоттенхэмом". Когда на стадионе "Сити Граунд" раздавались крики "оле" по мере приближения конца матча, а "Форест" с легкостью шел напролом, это было еще одно выступление, которое стало убедительным доказательством успешной игры "лесников" под руководством Дайча.



За последние пять недель "Форест" забил по три гола "Ливерпулю", "Лидсу", "Мальме" и теперь "Тоттенхэму". Иногда Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббс-Уайт и Игорь Жезус прекрасно взаимодействовали друг с другом. Все это довольно сильно расходится с его общепринятым имиджем осторожного, сверхдипломатичного, оборонительного тренера.



Гол Сангаре в завершении ловкой командной комбинации стал типичным примером стильной игры команды Дайча, о которой мало говорят. "Я предпочитаю скучные ничьи 1:1 — вы же знаете, это слишком волнительно, когда они начинают пасовать, забивать голы, фантастически завершая атаки", — сказал Дайч с иронией.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru