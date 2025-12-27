"Арсенал" одолел "Брайтон" и вернулся на первое место

Деклан Райс и Мартин Эдегор Автогол соперника помог "Арсеналу" одержать победу 2:1 против "Брайтона" и вернуться на вершину Премьер-Лиги.

"Канониры" недосчитались Риккардо Калафьори и Юрриена Тимбера, которых заменили Майлс Льюис-Скелли и Микель Мерино. Пьеро Инкапье решил свои проблемы со здоровьем и сохранил место в старте.

В стартовый состав "чаек" вернулись Льюис Данк, Ян Пол Ван Хекке и Диего Гомес.

"Арсенал" сразу продемонстрировал свою нацеленность на ворота и уже на 15-й минуте открыл счет. Барт Вербрюгген отдал мяч в борьбу, а затем позволил Мартину Эдегору с дистанции поразить ближний угол ворот — 1:0.

"Брайтон" был совершенно беззуб в первом тайме, в концовке которого хозяева ощутимо прибавили, и гостям еще повезло избежать второго пропущенного гола до перерыва.

В начале второго тайма гости внезапно забили, но сделали это в свои ворота. Жоржиньо Рюттер совершил автогол после подачи Декланом Райсом углового — 2:0.

После второго гола "канониры" расслабились и уже на 63-й минуте за это поплатились. Гомес добил мяч в ворота после попадания Ясина Аяри в штангу — 2:1.

"Брайтон" внезапно поверил в себя и пошел за вторым голом. На 76-й минуте Минте был близок к тому, чтобы сравнять счет, но Давид Райя в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.

Момент Минте привел "Арсенал" в чувство. Хозяева собрались на концовку и оформили победу, которую мог упрочить Сака, но не реализовал выход один на один.

Все шло к безупречной победе "Арсенала", однако "канониры" слишком расслабились, пропустили и обеспечили себе сложную концовку матча, хотя три очка все равно оставили за собой.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче




Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1159

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 27.12.2025 21:23 # sausage
    У пенсов дура залетела, на какие артурчик постоянно бомбит, если у Арсенала залетает)))

    (ответить)

  2. skydreams 27.12.2025 21:20 # skydreams
    Бля чо за монстр Кайседо??? Я думал меня его игрой не удивить, бля ну сегодня вообще прайм уровень лучшего опорника мира. Вилла бедная даже 1 атаку не может сделать. Мало только забиваем, большинству атакеров не хватает класса… Мареска хорошо свою работу делает, но в атаке нужен хотя бы еще один решала. Нету, Энцо, Жоао Педру, Гарначо - всем не хватает класса, хотя вроде стараются

    (ответить)

  3. gidro-met 27.12.2025 21:20 # gidro-met
    Гарначо , где голы. Почему с такой скоростью нельзя хоть раз с Кукурелом обыграттся и пробить!

    (ответить)

  4. yamateh 27.12.2025 21:19 # yamateh
    Топ первый тайм. Нужно еще парочку закидать)

    (ответить)

  5. dembo 27.12.2025 21:18 # dembo
    Бадиашиль тупой е6анат

    Вот нахуй тут пихать и фолить?! Можно подумать роджерс ща прыгнет на 3 метра и выиграет мяч)


    Что ждем классику виллы?! Любой полумомент и гол.
    По игре ауткласс

    (ответить)

  6. dembo 27.12.2025 21:13 # dembo
    Форма 2 палмера ужас

    Надеюсьетоне следствие травмы, а просто хуевые кондиции
    Иначе рип игрок

    (ответить)

  7. zov 27.12.2025 21:12 # zov
    Последние шесть голов "Арсенала"

    Сэм Джонстон (автогол)
    Йерсон Москера (автогол)
    Виктор Дьекереш (пенальти)
    Максанс Лакруа (автогол)
    Мартин Эдегор
    Жоржиньо Рюттер (автогол)

    (ответить)

  8. gameboy 27.12.2025 21:07 # gameboy
    Головоебси

    (ответить)

  9. dembo 27.12.2025 21:07 # dembo
    Чистый лист

    (ответить)

  10. gucman 27.12.2025 21:06 # gucman
    Рис Джеймс - самый топовый игрок Челси

    (ответить)

  11. gucman 27.12.2025 21:02 # gucman
    Вилла - автобусники е6учие

    (ответить)

  12. dembo 27.12.2025 21:00 # dembo
    Палмер, расчехлись бля

    (ответить)

  13. gameboy 27.12.2025 20:57 # gameboy
    Шнельси с такой игрой может залететь в ЛЧ некст сизон

    (ответить)

  14. gucman 27.12.2025 20:56 # gucman
    Жоао Педро &#129396;

    (ответить)

  15. zov 27.12.2025 20:40 # zov
    Все смотрят матч Челси)

    (ответить)

  16. dexter 27.12.2025 20:36 # dexter
    Роджерс это гакпа.

    (ответить)

  17. memfis63 27.12.2025 20:33 # memfis63
    для виллы изи катка

    (ответить)

  18. dexter 27.12.2025 20:30 # dexter
    Троглодиты лондонские, уже смазали свои очечи?

    (ответить)

  19. wilegend 27.12.2025 20:28 # wilegend
    когда эт троссар успел сняться в аватаре?

    (ответить)

  20. sean-dyche18plus 27.12.2025 20:28 # sean-dyche18plus
    сейчас трахнем помоечку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: