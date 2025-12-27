"Арсенал" одолел "Брайтон" и вернулся на первое место

Автогол соперника помог "Арсеналу" одержать победу 2:1 против "Брайтона" и вернуться на вершину Премьер-Лиги.

"Канониры" недосчитались Риккардо Калафьори и Юрриена Тимбера, которых заменили Майлс Льюис-Скелли и Микель Мерино. Пьеро Инкапье решил свои проблемы со здоровьем и сохранил место в старте.



В стартовый состав "чаек" вернулись Льюис Данк, Ян Пол Ван Хекке и Диего Гомес.



"Арсенал" сразу продемонстрировал свою нацеленность на ворота и уже на 15-й минуте открыл счет. Барт Вербрюгген отдал мяч в борьбу, а затем позволил Мартину Эдегору с дистанции поразить ближний угол ворот — 1:0.



"Брайтон" был совершенно беззуб в первом тайме, в концовке которого хозяева ощутимо прибавили, и гостям еще повезло избежать второго пропущенного гола до перерыва.



В начале второго тайма гости внезапно забили, но сделали это в свои ворота. Жоржиньо Рюттер совершил автогол после подачи Декланом Райсом углового — 2:0.



После второго гола "канониры" расслабились и уже на 63-й минуте за это поплатились. Гомес добил мяч в ворота после попадания Ясина Аяри в штангу — 2:1.



"Брайтон" внезапно поверил в себя и пошел за вторым голом. На 76-й минуте Минте был близок к тому, чтобы сравнять счет, но Давид Райя в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.



Момент Минте привел "Арсенал" в чувство. Хозяева собрались на концовку и оформили победу, которую мог упрочить Сака, но не реализовал выход один на один.



Все шло к безупречной победе "Арсенала", однако "канониры" слишком расслабились, пропустили и обеспечили себе сложную концовку матча, хотя три очка все равно оставили за собой.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче