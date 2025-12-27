Абрамович отверг ультиматум Стармера

Роман Абрамович Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович отверг ультиматум премьер-министра Великобритании Кира Стармера насчет денег с продажи лондонского клуба.

Во время своего выступления в Палате общин ранее в декабре Стармер потребовал от Абрамовича передать Украине 2.5 млрд. фунтов с продажи "Челси", пригрозив отсудить эти деньги.

В данный момент вырученные с продажи "Челси" средства остаются на замороженном банковском счету, а Абрамович и британские власти расходятся во мнении, как их потратить. Кроме того, Роман продолжает юридическую битву с островом Джерси, который изначально и заморозил его активы.

Как сообщает The Times, угрозы со стороны Стармера не испугали Абрамовича. Напротив, в качестве своей реакции Роман собрал команду первоклассных юристов, включая Эрика Хершманна, экс-старшего советника президента США Дональда Трампа, чтобы отстоять свою правоту.

Источник добавляет, что Стармер установил перед Абрамовичем дедлайн, потребовав перевести украинцам все деньги с продажи "Челси" до 17 марта 2026.




Метки Абрамович, Стармер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 478

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 27.12.2025 16:36 # quavo
    А схуяли он вообще чето должен хохлам ебливым? Зелебобику и его пидорам на карман?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: