Абрамович отверг ультиматум Стармера

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович отверг ультиматум премьер-министра Великобритании Кира Стармера насчет денег с продажи лондонского клуба.
Во время своего выступления в Палате общин ранее в декабре Стармер потребовал от Абрамовича передать Украине 2.5 млрд. фунтов с продажи "Челси", пригрозив отсудить эти деньги.
В данный момент вырученные с продажи "Челси" средства остаются на замороженном банковском счету, а Абрамович и британские власти расходятся во мнении, как их потратить. Кроме того, Роман продолжает юридическую битву с островом Джерси, который изначально и заморозил его активы.
Как сообщает The Times, угрозы со стороны Стармера не испугали Абрамовича. Напротив, в качестве своей реакции Роман собрал команду первоклассных юристов, включая Эрика Хершманна, экс-старшего советника президента США Дональда Трампа, чтобы отстоять свою правоту.
Источник добавляет, что Стармер установил перед Абрамовичем дедлайн, потребовав перевести украинцам все деньги с продажи "Челси" до 17 марта 2026.
