Стармер — Абрамовичу: "Часики тикают"

Роман Абрамович Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича поторопиться с переводом денег с продажи лондонского клуба в Украину.

В прошлом месяце стало известно, что Абрамович продолжает юридическую битву с властями острова Джерси, из-за чего замороженными на банковском счете средствами с продажи "Челси" пока нельзя распорядиться.

Выступая в палате общин в среду, Стармер пригрозил, что Абрамовичу все равно придется отдать свои 2.5 млрд. фунтов украинцам — добровольно или в принудительном порядке.

"Мое послание Абрамовичу таково: часики тикают. Выполни свое обещание и заплати сейчас, иначе мы готовы обратиться в суд, чтобы каждый пенни дошел до тех, чьи жизни были разрушены незаконной войной Пyтина", — приводит слова Стармера Sky Sports.



Дата 17.12.2025 18:00

  1. lahmatyj 17.12.2025 18:45 # lahmatyj
    Ну шо, абрамка, понял, кто такие птицелюды?

  2. sergey7205 17.12.2025 18:28 # sergey7205
    Топить остров!!!!

  3. dmitkhar 17.12.2025 18:08 # dmitkhar
    Рома клал на этого петуха и всех петушар которые так же кудахтают

  4. klitorchuk 17.12.2025 18:01 # klitorchuk
    Стармер красава!
    Сейчас свинособаки возбудятся)

