Стармер — Абрамовичу: "Часики тикают"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича поторопиться с переводом денег с продажи лондонского клуба в Украину.

В прошлом месяце стало известно, что Абрамович продолжает юридическую битву с властями острова Джерси, из-за чего замороженными на банковском счете средствами с продажи "Челси" пока нельзя распорядиться.



Выступая в палате общин в среду, Стармер пригрозил, что Абрамовичу все равно придется отдать свои 2.5 млрд. фунтов украинцам — добровольно или в принудительном порядке.



"Мое послание Абрамовичу таково: часики тикают. Выполни свое обещание и заплати сейчас, иначе мы готовы обратиться в суд, чтобы каждый пенни дошел до тех, чьи жизни были разрушены незаконной войной Пyтина", — приводит слова Стармера Sky Sports.