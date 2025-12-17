Стармер — Абрамовичу: "Часики тикают"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича поторопиться с переводом денег с продажи лондонского клуба в Украину.
В прошлом месяце стало известно, что Абрамович продолжает юридическую битву с властями острова Джерси, из-за чего замороженными на банковском счете средствами с продажи "Челси" пока нельзя распорядиться.
Выступая в палате общин в среду, Стармер пригрозил, что Абрамовичу все равно придется отдать свои 2.5 млрд. фунтов украинцам — добровольно или в принудительном порядке.
"Мое послание Абрамовичу таково: часики тикают. Выполни свое обещание и заплати сейчас, иначе мы готовы обратиться в суд, чтобы каждый пенни дошел до тех, чьи жизни были разрушены незаконной войной Пyтина", — приводит слова Стармера Sky Sports.
17.12.2025 18:00
Просмотров: 649
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну шо, абрамка, понял, кто такие птицелюды?
(ответить)
Топить остров!!!!
(ответить)
Рома клал на этого петуха и всех петушар которые так же кудахтают
(ответить)
Стармер красава!
Сейчас свинособаки возбудятся)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий