Распределение 2.35 млрд. фунтов с продажи "Челси" задерживается из-за судебного спора между бывшим владельцем клуба Романом Абрамовичем и островом Джерси.

С момента вынужденной для Абрамовича продажи "Челси" прошло уже три с половиной года, а эти деньги до сих пор остаются на замороженном банковском счету в Великобритании.



Изначально считалось, что Абрамович хочет направить средства от продажи "Челси" всем жертвам украино-российского конфликта, тогда как британские власти настаивают исключительно на помощи пострадавшим в Украине.



Но после того, как Абрамович отменил постановление о неразглашении частной информации, The Telegraph может назвать истинную причину задержки, и связана она с юридическим спором между российским миллиардером и островом Джерси, находящимся под юрисдикцией Великобритании.



В 2022 году именно Королевский суд Джерси выдал ордер на заморозку связанных с Абрамовичем активов в Великобритании на сумму в 5.3 млрд. фунтов.



Генеральный прокурор Джерси называл Абрамовича подозреваемым в уголовном преступлении из-за связей Романа с президентом России Владимиром Путиным.



Однако несколько месяцев спустя офицеры признали, что их рейды на объекты, принадлежащие Абрамовичу, были незаконными. The Telegraph располагает документами, подтверждающими это.



Более того, затем местные власти Джерси удалили данные, связанные со своим изначальным расследованием. Это случилось после того, как Абрамович в суде заставил министров и прочих высокопоставленных чиновников острова раскрыть личные сообщения, электронную почту и прочую информацию в отношении него.



На прошлой неделе состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого адвокаты Абрамовича заставили власти Джерси возместить юридические расходы Романа.



"Решение генерального прокурора начать расследование в отношении господина Абрамовича было незаконным и политически мотивированным, а также было связано с желанием улучшить репутации Джерси как финансового центра после украино-российского конфликта, в то время как предыдущая политика правительства Джерси, поощрявшая перемещения российского капитала на остров, теперь стала политически неудобной".



"Мы благодарны суду Джерси, который отнесся к этим вопросам со всей серьезностью, о чем свидетельствует тот факт, что ранее в этом году господину Абрамовичу было разрешено выдвинуть обвинения в сговоре против правительства Джерси", — сообщил представитель Абрамовича.



Представители Абрамовича уже неоднократно сказали правительству Великобритании, что Роман будет готов обсудить распределение денег с продажи "Челси" на благотворительные цели только после того, как спор их клиента с Джерси будет разрешен.