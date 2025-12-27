Аморим объяснил, почему изменил игровую схему

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему он, наконец, изменил игровую схему своей команды.

На домашний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" накануне вечером Аморим избрал схему с четырьмя защитниками. Рубен решился на этот шаг впервые за 13 месяцев работы в "Юнайтед", хотя в сентябре шутил, что даже Папа Римский не заставит его измениться.



Несмотря на владение мячом в 33.4% времени, "Юнайтед" удалось одержать победу 1:0, которая принесла Амориму большое удовлетворение.



"Иногда тебе нужно адаптироваться, и в такой момент не до тактики".



"Думаю, это нечто, что нам нужно было почувствовать. Почувствовать, что порой мы можем побеждать, играя не так уж хорошо. Почувствовать, что мы можем выигрывать матчи за счет духа и сплоченности команды".



"Мы очень страдали. Мы просто пытались выстоять".



"Я чувствовал, что единственный способ создавать больше опасности и иметь больше возможностей заключается в том, чтобы сыграть в четыре защитника и насытить центр", — цитирует Аморима Sky Sports.