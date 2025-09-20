Аморим: "Даже Папа Римский не заставит меня измениться"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что даже Папа Римский не заставит его отказаться от игры в три защитника.

На старте нового сезона Аморим подвергается серьезной критике из-за нежелания адаптировать свой игровой стиль на фоне удручающих результатов.



Аморим настаивает, что "Юнайтед" продолжит играть по схеме 3-4-2-1. Рубен не хочет показаться своим игрокам слабым тренером, который легко отказывается от своей философии.



"Нет, нет, нет. Даже Папа Римский не заставит меня изменить свою систему. Это моя работа, моя ответственность, моя жизнь, поэтому я не изменю это".



"Если тренер, находясь под давлением, меняет свою систему из-за оказываемого на него давления, игроки будут смотреть на него по-другому".



"Важно понимать, какое влияние это решение может оказать на команду. Я делаю дела по-своему. Надеюсь, у меня будет время, но это будет эволюция", — цитирует Аморима BBC.