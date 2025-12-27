Доргу принес "Юнайтед" победу над "Ньюкаслом"

Патрик Доргу Первый гол за клуб Патрика Доргу позволил "Манчестер Юнайтед" одержать тяжелейшую победу 1:0 против "Ньюкасла".

В стартовый состав "красных дьяволов" после дисквалификации вернулся Каземиро, заменив травмированного Бруну Фернандеша. Капитанская повязка досталась Лисандро Мартинесу, который появился вместо Лени Йоро.

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 2:2 против "Челси", но голкипер Ник Поуп залечил пах и был назван среди запасных.

Хозяева смотрелись предпочтительнее в начале матча, а Каземиро и Беньямин Шешко отметились неточными ударами. Но минут через 10 гости пришли в себя и значительно отодвинули от свои ворот.

Даже возникло ощущение, что "Ньюкасл" играет лучше, но в середине первого тайма Патрику Доргу удался классный удар по летящему мячу из пределов штрафной площади — 1:0.

Зрелищный гол Доргу позволил "Юнайтед" вернуть себе инициативу, и в остатке первого тайма угроз воротам Сенне Ламменса просто не возникало.

Второй тайм гости начали лучше и много владели мячом, хотя и без явных моментов. На 60-й минуте хозяева огрызнулись попаданием Шешко в перекладину из пределов штрафной.

Спустя две минуты уже "сороки" сотрясли перекладину — с дистанции в каркас ворот пробил Льюис Холл.

На 73-й минуте "дьяволы" огрызнулись опасным розыгрышем стандарта, но Диогу Далот, выскочив на Аарона Рамсдейла, пробил выше.

Несмотря на отдельные выпады, "Юнайтед" был вынужден глубоко обороняться весь второй тайм. "Ньюкасл" давил, и это давление все нарастало, но в ответный гол так и не воплотилось.

После вынужденного ухода Маунта в перерыве, "Юнайтед" утратил контроль над игрой, однако команда Рубена Аморима продержалась 45 минут, не только набрав три очка, но и оформив "клин-шит".

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче




Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 273

  1. brown-ale 27.12.2025 01:09 # brown-ale
    Пускай будет подарком немощам. Во втором тайме была только одна команда, Касл должен был громить их.

    (ответить)

  2. breadpeat 27.12.2025 01:09 # breadpeat
    Арсенал по прежнему лютый кал... тут некому достойно опровергнуть

    (ответить)

  3. breadpeat 27.12.2025 01:03 # breadpeat
    Вторая половина сезона, это текущая жопа гейгуннеров, пенсослезы и величие красного манчестера, мочеглоты не поймут

    (ответить)

  4. dembo 27.12.2025 01:02 # dembo
    что с еблой, селюки ?))))))))))

    мю канешн помойка пи3дец, сидеть весь матч в окопах и по факту отскочить...но с другой стороны селюки кроме навесов ниче толком и не придумали, хотя пару раз через фланг хола и гордона нормально разыграли.



    аморим самый натуральный вредитель.
    я просто в ахуе с его замен.
    Взял поснимал всех лидеров и под последние 10-15 минут выпустил какой-то необстреляный молодняк, а они все время на панике кое как отбивались....вопрос нахуй ето делать и всю команду в такой нервяк пихать...особенно замена мартинеса на какого-то нонейма показательна, и до этого йоро выпустил...и его сразу начал гордон возить....Аморим пытался все сделать чтобы не выиграть. С виллой не повезло, тут же наоборот весь фарт на стороне МЮ, как бы аморим не пытался его уничтожить

    (ответить)

