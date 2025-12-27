Доргу принес "Юнайтед" победу над "Ньюкаслом"
Первый гол за клуб Патрика Доргу позволил "Манчестер Юнайтед" одержать тяжелейшую победу 1:0 против "Ньюкасла".
В стартовый состав "красных дьяволов" после дисквалификации вернулся Каземиро, заменив травмированного Бруну Фернандеша. Капитанская повязка досталась Лисандро Мартинесу, который появился вместо Лени Йоро.
Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 2:2 против "Челси", но голкипер Ник Поуп залечил пах и был назван среди запасных.
Хозяева смотрелись предпочтительнее в начале матча, а Каземиро и Беньямин Шешко отметились неточными ударами. Но минут через 10 гости пришли в себя и значительно отодвинули от свои ворот.
Даже возникло ощущение, что "Ньюкасл" играет лучше, но в середине первого тайма Патрику Доргу удался классный удар по летящему мячу из пределов штрафной площади — 1:0.
Зрелищный гол Доргу позволил "Юнайтед" вернуть себе инициативу, и в остатке первого тайма угроз воротам Сенне Ламменса просто не возникало.
Второй тайм гости начали лучше и много владели мячом, хотя и без явных моментов. На 60-й минуте хозяева огрызнулись попаданием Шешко в перекладину из пределов штрафной.
Спустя две минуты уже "сороки" сотрясли перекладину — с дистанции в каркас ворот пробил Льюис Холл.
На 73-й минуте "дьяволы" огрызнулись опасным розыгрышем стандарта, но Диогу Далот, выскочив на Аарона Рамсдейла, пробил выше.
Несмотря на отдельные выпады, "Юнайтед" был вынужден глубоко обороняться весь второй тайм. "Ньюкасл" давил, и это давление все нарастало, но в ответный гол так и не воплотилось.
После вынужденного ухода Маунта в перерыве, "Юнайтед" утратил контроль над игрой, однако команда Рубена Аморима продержалась 45 минут, не только набрав три очка, но и оформив "клин-шит".
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
27.12.2025 01:00
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пускай будет подарком немощам. Во втором тайме была только одна команда, Касл должен был громить их.
(ответить)
Арсенал по прежнему лютый кал... тут некому достойно опровергнуть
(ответить)
Вторая половина сезона, это текущая жопа гейгуннеров, пенсослезы и величие красного манчестера, мочеглоты не поймут
(ответить)
что с еблой, селюки ?))))))))))
мю канешн помойка пи3дец, сидеть весь матч в окопах и по факту отскочить...но с другой стороны селюки кроме навесов ниче толком и не придумали, хотя пару раз через фланг хола и гордона нормально разыграли.
аморим самый натуральный вредитель.
я просто в ахуе с его замен.
Взял поснимал всех лидеров и под последние 10-15 минут выпустил какой-то необстреляный молодняк, а они все время на панике кое как отбивались....вопрос нахуй ето делать и всю команду в такой нервяк пихать...особенно замена мартинеса на какого-то нонейма показательна, и до этого йоро выпустил...и его сразу начал гордон возить....Аморим пытался все сделать чтобы не выиграть. С виллой не повезло, тут же наоборот весь фарт на стороне МЮ, как бы аморим не пытался его уничтожить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий