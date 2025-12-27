Доргу принес "Юнайтед" победу над "Ньюкаслом"

Первый гол за клуб Патрика Доргу позволил "Манчестер Юнайтед" одержать тяжелейшую победу 1:0 против "Ньюкасла".

В стартовый состав "красных дьяволов" после дисквалификации вернулся Каземиро, заменив травмированного Бруну Фернандеша. Капитанская повязка досталась Лисандро Мартинесу, который появился вместо Лени Йоро.



Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 2:2 против "Челси", но голкипер Ник Поуп залечил пах и был назван среди запасных.



Хозяева смотрелись предпочтительнее в начале матча, а Каземиро и Беньямин Шешко отметились неточными ударами. Но минут через 10 гости пришли в себя и значительно отодвинули от свои ворот.



Даже возникло ощущение, что "Ньюкасл" играет лучше, но в середине первого тайма Патрику Доргу удался классный удар по летящему мячу из пределов штрафной площади — 1:0.



Зрелищный гол Доргу позволил "Юнайтед" вернуть себе инициативу, и в остатке первого тайма угроз воротам Сенне Ламменса просто не возникало.



Второй тайм гости начали лучше и много владели мячом, хотя и без явных моментов. На 60-й минуте хозяева огрызнулись попаданием Шешко в перекладину из пределов штрафной.



Спустя две минуты уже "сороки" сотрясли перекладину — с дистанции в каркас ворот пробил Льюис Холл.



На 73-й минуте "дьяволы" огрызнулись опасным розыгрышем стандарта, но Диогу Далот, выскочив на Аарона Рамсдейла, пробил выше.



Несмотря на отдельные выпады, "Юнайтед" был вынужден глубоко обороняться весь второй тайм. "Ньюкасл" давил, и это давление все нарастало, но в ответный гол так и не воплотилось.



После вынужденного ухода Маунта в перерыве, "Юнайтед" утратил контроль над игрой, однако команда Рубена Аморима продержалась 45 минут, не только набрав три очка, но и оформив "клин-шит".



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче