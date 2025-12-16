Светская хроника за вторник
"Арсенал" хочет двух игроков "Реала". Три гранда Премьер-Лиги следят за Даниэлем Муньосом. Брендан Роджерс уезжает в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника Виктора Вальдепеньяса и нападающего Родриго из "Реала". (ESPN Deportes)
"Арсенал" проявляет интерес к 20-летнему голкиперу "Милана" Лоренцо Торриани. (La Gazzetta dello Sport)
"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" следят за крайним защитником "Кристал Пэлас" Даниэлем Муньосом. (Caught Offside)
"Юнайтед" попытается подписать полузащитника "Атлетико" Конора Галлахера в январе. (Daily Mail)
В минувший уикенд "Юнайтед" просматривал вингбека "Спортинга" Макси Араухо. (TEAMtalk)
Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну является целью на январь для "Наполи" и 10 клубов Премьер-Лиги. (The Telegraph)
"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на полузащитника "Ланса" Мамаду Сангаре. (TEAMtalk)
"Сити" не заинтересован в продаже голкипера Джеймса Траффорда в январе. (Football Insider)
Отец 16-летнего защитника "Баварии" Кассио Киалы летал в Лондон на переговоры с "Челси" и "Сити". (Daily Mirror)
"Ньюкасл" хочет добавить защитника и, возможно, нападающего в январе. (i Paper)
"Милан" достиг предварительной договоренности с нападающим "Вест Хэма" Никласом Фюллькругом. (Calciomercato)
"Милан" предпочитает арендовать Фюллькруга, что не устраивает "Вест Хэм". (Daily Mail)
Другое
Маурисио Почеттино, Оливер Гласнер и Марку Силва значатся в шорт-листе "Тоттенхэма" на замену главному тренеру Томасу Франку. (Caught Offside)
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска недоволен совладельцем клуба Бехдадом Эгбали. (Daily Mail)
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс близок к назначению в "Аль-Кадисии" из Саудовской Аравии. (BBC)
Бывший совладелец "Тоттенхэма" Алан Шугар призвал "шпор" пригласить экс-наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. (Football.London)
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, неоднократно пытавшийся приобрести "Юнайтед", собирается купить "Барселону" за 10 миллиардов евро. (Francois Gallardo)
На свой стартовый матч на ЧМ-2026 сборная Англии получила квоту в 4,022 билета — меньше, чем Кюрасао. (The Sun)
У владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса умерла мама. (The Sun)
16.12.2025 10:00
Просмотров: 3212
