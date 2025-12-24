Светская хроника за среду

Рубен Невеш не вернется в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" следит за Игорем Тиаго. Бруну Фернандеш может поправиться к дерби Манчестера. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш может достаться "Юнайтед" за сумму менее 18 млиллионов фунтов. (Daily Mirror)



Невеш отвергнет интерес из Премьер-Лиги и перейдет в "Реал". (MBC)



"Юнайтед" пока не обращался к "Атлетико" насчет Конора Галлахера, но знает, что испанский клуб предпочел бы продать английского полузащитника за 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Юнайтед" добавил Алекса Скотта из "Борнмута" в свой шорт-лист из полузащитников. (The Sun)



"Юнайтед" готов потратиться на двух полузащитников следующим летом. (The Sun)



"Юнайтед" присоединился к числу претендентов на нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманде. (talkSPORT)



"Ливерпуль" следит за нападающим "Брентфорда" Игорем Тиаго. (Caught Offside)



"Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл" проявляют интерес к 18-летнему полузащитнику "Марселя" Даррилю Бакола. (Foot Mercato)



"Челси" готов только продать защитника Акселя Дисаси в январе. На француза претендуют "Рома", "Лион" и "Париж". (Fabrizio Romano)



Нападающий Николас Джексон уже сыграл свой последний матч за "Челси". (Daily Mail)



"Барселона" и "Атлетико" готовы сразиться за защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси, чей контракт истекает в конце сезона. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" наводит справки насчет нападающих Хаджи Райта из "Ковентри" и Джоша Сарджента из "Норвича". (talkSPORT)



Другое



"Юнайтед" надеется на выздоровление своего капитана Бруну Фернандеша к дерби против "Манчестер Сити" 17 января. В таком случае португалец пропустит только пять матчей. (The Times)



"Фулхэм" очень близок к новому контракту со своим главным тренером Марку Силвой. (JSTransferTime)



Американская миллиардерша Марта Стюарт последовала примеру Снуп Дога и приобрела долю в "Суонси". (BBC)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Скотт Мактоминей отпраздновал свой очередной трофей с "Наполи", выкурив сигару. (Daily Star)



Бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду приобрел два дома за 7 млн. фунтов на отдельном острове в Красном море. (The Sun)