Ван де Вен извинился перед Исаком

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен извинился перед нападающим "Ливерпуля" Александером Исаком за нанесенную травму.

Напомним, Ван де Вен пытался заблокировать удар Исака в матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в минувшую субботу (1:2).



Микки не только не смог предотвратить гол, но и сломал малоберцовую кость левой ноги Александера, который был вынужден лечь на операцию.



И хотя ни рефери в поле, ни система VAR, ни главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк не увидели ничего криминального в действии Ван де Вена, Микки счел необходимым позвонить Исаку и принести свои извинения за то, что вывел Александера из строя, сообщает The Times.



Добавим, наставник "Ливерпуля" Арне Слот уже подтвердил, что Исак еще сыграет до окончания сезона. При идеальном стечении обстоятельств Александер может вернуться через два месяца.



