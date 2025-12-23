Франк защищает Ван де Вена, сломавшего ногу Исака

Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк заступился за своего защитника Микки Ван де Вена, сломавшего ногу нападающего "Ливерпуля" Александера Исака.

Исак был вынужден перенести операцию после того, как в столкновении с Ван де Веном получил травму малоберцовой кости в минувшую субботу.



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал поступок Ван де Вена "безрассудным" и заявил, что в 10 случаях из 10 это приводит к травме, но Франк считает иначе.



"Разумеется, я не согласен. Думаю, мы говорим о защитнике, который делает все возможное, чтобы избежать пропущенного гола. Это случилось в движении, он бежал назад и сделал все возможное, чтобы заблокировать удар".



"К сожалению, Исак поместил свою ногу именно туда, из-за чего это выглядит хуже, чем оно есть на самом деле. Думаю, это естественная реакция для любого защитника. Скажем так, если мои защитники не делают этого, тогда я не считаю их настоящими защитниками".



"Думаю, от Микки не увидишь ни одного безрассудного единоборства. Он очень честный игрок, и он боец", — цитирует Франка Sky Sports.