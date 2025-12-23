"Челси" сделал запрос насчет Семеньо

"Челси" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе.

Изначально "Челси" планировал пригласить нового нападающего только следующим летом, однако "синие" решили рассмотреть возможность выкупа Семеньо за 65 миллионов фунтов в начале января.



"Челси" уже обратился к представителям Семеньо, чтобы выяснить условия сделки по 25-летнему ганцу, который также интересен "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и "Тоттенхэму".



При этом Sky Sports утверждает, что в данный момент "Юнайтед" и "Сити" являются двумя наиболее вероятными направлениями для Семеньо, который забил восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Если верить Evening Standard, "Челси" имеет давний интерес к Семеньо, не сумев переманить Антуана из "Бристоль Сити" еще в 2019 году.