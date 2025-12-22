Невилл назвал наибольшую угрозу для "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" представляет наибольшую угрозу для "Арсенала" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Сити" на несколько часов поднялся на первое место в Премьер-Лиге, однако с помощью победы 0:1 над "Эвертоном" "Арсенал" вернул себе лидерство.



Невилл не думает, что "Арсеналу" удастся сильно оторваться от "Сити", но одновременно не ожидает, что "канониры" оступятся в концовке сезона, как это с ними происходило в предыдущие годы.



"Сити" опасен. У них есть Холанд, у них есть Пеп Гардиола. Кое-кто очень особенный на поле, кое-кто очень особенный на скамейке. Это наибольшая угроза для "Арсенала", помимо травм, скажем, Деклана Райса и пары других игроков".



"Думаю, "Арсенал" не будет слишком переживать из-за того факта, что пару последних матчей они выиграли со скрипом. Они сыграли не лучшим образом против "Эвертона" вчера вечером, но разве они когда-нибудь играли удивительным образом там?"



"Думаю, "Арсенал" в хорошем положении. Будет интересно посмотреть, как они справятся, когда наступит март, апрель, май. Вот там будет по-настоящему интересно".



"У меня есть ощущение, что к февралю или марту "Арсенал" восстановит свой отрыв до пяти-шести очков".



"Я чувствую, что это их год. Им никогда не было суждено чересчур оторваться от "Сити".



"Это может быть абсолютное унижение, если Пеп Гвардиола, Холанд и компания снова выиграют лигу в этом году. Уверенность фанатов "Сити" крепнет".



"Они думаю, что это их год. Они думают: "Мы близко, а "Арсенал" оступится в марте, апреле, мае". Но я не уверен, что этот "Арсенал" оступится на сей раз", — сообщил Невилл Sky Sports.