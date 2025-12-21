"Милан" согласовал аренду Фюллькруга

"Вест Хэм" достиг принципиальной договоренности о переходе своего нападающего Никласа Фюллькруга в итальянский "Милан" на правах аренды.

В августе 2024 "Вест Хэм" потратил 27.5 млн. фунтов на приглашение Фюллькруга из дортмундской "Боруссии", однако уже спустя несколько недель агент Никласа признал, что его клиент провалился в лондонском клубе.



Фюллькруг не покинул "Вест Хэм" минувшим летом, но в январе, как кажется, его уход неизбежен. По информации talkSPORT, "молотобойцы" уже согласились отпустить Никласа в "Милан".



"Милан" возьмет 32-летнего немца в аренду на вторую половину сезона, а также получит опцию выкупа за сумму свыше 10 млн. фунтов.



В этом сезоне Фюллькруг принял участие в восьми матчах Премьер-Лиги, не совершив ни одного результативного действия.