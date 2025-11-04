Агент Фюллькруга признал, что его клиент провалился в "Вест Хэме"

Никлас Фюллькруг Агент нападающего "Вест Хэма" Никласа Фюллькруга признал, что трансфер его клиента не сработал.

Фюллькру забил лишь три гола в 27 матчах за "Вест Хэм" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 27 миллионов фунтов летом 2024.

Агент Торстен Вирт соглашается с очевидным и намекает, что в конце сезона или уже в январе 32-летний немец покинет Премьер-Лигу.

"Оглядываясь назад, мы должны признать, что этот трансфер не сработал. Нет смысла приукрашивать ситуацию".

"Стоит ли ему покинуть английский футбол? Это всегда решается совместно с клубом, но я думаю, смена обстановки имеет смысл", — цитирует Вирта talkSPORT.




04.11.2025

