Мойес недоволен судейством в матче с "Арсеналом"

Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес пожаловался на судейство после поражения от "Арсенала".

Накануне "Эвертон" проиграл дома "Арсеналу" со счетом 0:1, единственный гол пропустив с пенальти.



Сами "ириски" однажды тоже претендовали на пенальти, но рефери Сэм Барротт оставил без реакции удар Вильяма Салиба по ноге Тьерно Барри снизу.



После окончания матча Мойес на повышенных тонах поговорил с Барроттом, посетовав, что арбитры находят очередные оправдания своим спорным решениям.



"О чем я говорил с рефери после финального свистка? Я бы хотел повторить, но меня, наверное, оштрафуют. Вам на Sky нужно найти способ разговаривать с рефери, иначе не беспокойте меня".



"Это был день, когда многие вещи оказались против нас. Ряд игроков получили травмы. Свистки рефери были в пользу соперника. В нашем футбольном клубе мы играем жестко и ожидаем, что рефери будут вести себя так же".



"Пенальти? Они сказали, что контакт не был достаточным. Возможно, так и было. Они выдумывают новые слова для каждого решения, не так ли?" — цитирует Мойеса The Independent.