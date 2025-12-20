"Челси" отыгрался против "Ньюкасла"
Отыграв дефицит в два гола после провального первого тайма, "Челси" набрал очко в гостях у "Ньюкасла" — 2:2.
Относительно кубкового матча посреди недели в стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Холл, Сандро Тонали, Энтони Гордон и Ник Вольтемаде.
По сравнению с выездом к "Кардиффу" в Кубке Лиги в старте "синих" уцелел только Мойсес Кайседо. Коул Палмер оказался среди восстановленных в составе.
Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. Обокрав Весле Фофана возле центрального круга, хозяева устремились в контратаку. Гордон на дальней штанге не смог замкнуть прострел Джейкоба Мерфи с фланга, однако на отскоке тут же сыграл Вольтемаде — 1:0.
Гол только придал хозяевам "Сент-Джеймс Парк" уверенности. Гости же никак не могли преодолеть прессинг своего соперника.
На 20-й минуте преимущество "Ньюкасла" обернулось вторым голом. Гордон с левого фланга подал в центр штрафной, а там Вольтемаде ногой в касание переправил мяч в ворота — 2:0.
"Челси" лишь ближе к окончанию первого тайма пришел в себя, а Педру Нету даже отправил мяч в ворота, но сделал это рукой, поэтому гол не был засчитан.
На последней минуте первого тайма Вольтемаде с границы вратарской замыкал ногой передачу Гордона, но возможность для хет-трика упустил, направив мяч мимо.
Второй тайм начался с великолепного штрафного удара Риса Джеймса — 2:1. "Синие" впервые за матч попали в створ.
"Сороки" были застигнуты врасплох, став прижиматься к своим воротам и полностью упустив контроль над игрой.
Когда натиск гостей немного ослаб, счет стал равным. Малик Тиав поскользнулся на ровном месте, позволив Жоао Педро убежать к воротам и расстрелять Аарона Рамсдейла — 2:2.
Вскоре хозяева пришли в себя и, не будучи настроенными делиться очками, принялись атаковать. "Ньюкасл" создал несколько неплохих моментов, но мяч упорно не шел в створ.
Первый тайм стал, возможно, худшими 45 минутами "Челси" в этом сезоне, однако после перерыва у "Ньюкасла" случился необъяснимый провал, что позволило "синим" набрать очко.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
20.12.2025 17:30
КОРОЛИ!!!
надо в январе подставлять братское плечо пепу я считаю.
там потом отыграемся и в лч заскочим
но весь мой ор над пенсами будет напрасен, если Арсик сегодня не выиграет (
холланд в форме жизни
ротета в моче жизни
база
(ответить)
Петухи хейтерасты пусть кукарекают.
Щас буит величайший камбекси
Другое дело что они грязно играют и это поощряется
Ни фолов ни жк, ничего
Ждем камбекси, на 2 2))
чую скоро юмореска с расцарапанным е6алом выйдет
по конспектам Пепчика
(ответить)
королям надо разницу набивать, чтобы титул оформить по разнице мячей
так пидралей еще никто не унижал)
(ответить)
1 Манчестер Сити 37
ротета в моче.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
забавно наблюдать, как каждый раз ливердауны пишут больше про челси. чем про ливерхуй :)
(ответить)
Какой же никчемный Ухахахау
Мареску норм постарел в обезьяннике
(ответить)
Ладно, на 2 часика отбой
Ситей я смотреть не намерен, сорян
(ответить)
Балбеска полную пасть наротировал. Но так даже лучше. Из 4-ки вылетят через тур.
(ответить)
чот педи, манкурты и ливердауны схлопнули е6ососы быстренько. лишь бабца с догорающим очком оддувается)))
(ответить)
Загадочная история Уэсли Фофаны.
sausage
Ой, а где хачидла, без которой я жить не могу? Забилась бедная под шконку. Алё, хач, я матч императорси смотрю и шестидолларовым винцом запиваю, всё как ты любишь)
Моя личная вахтёрша, контролирующая мой онлайн до минуты 24/7, на четвереньках не приползала?
(ответить)
Первый пропущеный это шедевр, такие ситуции нечасто попадаются чтоб так пропустить! Ладно Педро сегодня плох все навесы киперу. Гарначо хуеплет конктретный! Можно было 2 гола положить что у него сегодня было из моментов. Но заметьте что этот долбаеб бьет по мячу с 7-10 выше ворот, это пиздец конкретный. Титулы АПЛ выигрывают те кто не порит своий шансы, особено как у нас левый флант Гитенс/Горначо. Один из них на выход!
(ответить)
Должны были выигрывать первый тайм 3-0, тогда все было бы ясно. Ну и судья продажный не дал пару пенок и Джеймса не удалил.
(ответить)
Баля ковентри тоже потихоньку сыпется...хоть бы доплыли до аплки)
(ответить)
Говорил, что если пенсы смогут увезти 3 очка с Сент-Джеймс Парка, то поверю, что они смогут зацепиться за место в ЛЧ. А они не смогли => не верю)
(ответить)
