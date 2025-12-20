"Челси" отыгрался против "Ньюкасла"

Рис Джеймс и Коул Палмер Отыграв дефицит в два гола после провального первого тайма, "Челси" набрал очко в гостях у "Ньюкасла" — 2:2.

Относительно кубкового матча посреди недели в стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Холл, Сандро Тонали, Энтони Гордон и Ник Вольтемаде.

По сравнению с выездом к "Кардиффу" в Кубке Лиги в старте "синих" уцелел только Мойсес Кайседо. Коул Палмер оказался среди восстановленных в составе.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. Обокрав Весле Фофана возле центрального круга, хозяева устремились в контратаку. Гордон на дальней штанге не смог замкнуть прострел Джейкоба Мерфи с фланга, однако на отскоке тут же сыграл Вольтемаде — 1:0.

Гол только придал хозяевам "Сент-Джеймс Парк" уверенности. Гости же никак не могли преодолеть прессинг своего соперника.

На 20-й минуте преимущество "Ньюкасла" обернулось вторым голом. Гордон с левого фланга подал в центр штрафной, а там Вольтемаде ногой в касание переправил мяч в ворота — 2:0.

"Челси" лишь ближе к окончанию первого тайма пришел в себя, а Педру Нету даже отправил мяч в ворота, но сделал это рукой, поэтому гол не был засчитан.

На последней минуте первого тайма Вольтемаде с границы вратарской замыкал ногой передачу Гордона, но возможность для хет-трика упустил, направив мяч мимо.

Второй тайм начался с великолепного штрафного удара Риса Джеймса — 2:1. "Синие" впервые за матч попали в створ.

"Сороки" были застигнуты врасплох, став прижиматься к своим воротам и полностью упустив контроль над игрой.

Когда натиск гостей немного ослаб, счет стал равным. Малик Тиав поскользнулся на ровном месте, позволив Жоао Педро убежать к воротам и расстрелять Аарона Рамсдейла — 2:2.

Вскоре хозяева пришли в себя и, не будучи настроенными делиться очками, принялись атаковать. "Ньюкасл" создал несколько неплохих моментов, но мяч упорно не шел в створ.

Первый тайм стал, возможно, худшими 45 минутами "Челси" в этом сезоне, однако после перерыва у "Ньюкасла" случился необъяснимый провал, что позволило "синим" набрать очко.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче




  1. kukuruzko 20.12.2025 18:39 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. dembo 20.12.2025 18:38 # dembo
    надо в январе подставлять братское плечо пепу я считаю.

    там потом отыграемся и в лч заскочим

    (ответить)

  3. memfis63 20.12.2025 18:27 # memfis63
    но весь мой ор над пенсами будет напрасен, если Арсик сегодня не выиграет (

    (ответить)

  4. memfis63 20.12.2025 18:23 # memfis63
    20.12.2025 16:25 # удалить
    memfis63

    ИИ умнеет
    Запрос : Футбольный клуб Челси Лондон Англия
    Алиса
    На основе источников, возможны неточности

    Содержимое ответа
    Челси — главная героиня эротической драмы «Девушка по вызову» (The Girlfriend Experience, 2009).
    vokrug.tv
    ru.ruwiki.ru
    По сюжету Челси — высокооплачиваемая девушка по вызову с Манхэттена, чьими услугами могут пользоваться только очень состоятельные люди. Она предлагает своим клиентам не просто секс, она даёт им возможность выговориться, при этом сама держит свои эмоции и чувства при себе.


    кстати не благодарите

    когда научитесь так разбираться в футболе как я - позовете

    (ответить)

  5. dembo 20.12.2025 18:23 # dembo
    холланд в форме жизни

    ротета в моче жизни

    база

    (ответить)

  6. dembo 20.12.2025 18:21 # dembo
    20.12.2025 16:29 # удалить
    dembo

    Петухи хейтерасты пусть кукарекают.
    Щас буит величайший камбекси

    Источник: https://fapl.ru/posts/119128/?c=1



    20.12.2025 16:34 # удалить
    dembo

    Другое дело что они грязно играют и это поощряется
    Ни фолов ни жк, ничего


    Ждем камбекси, на 2 2))

    Источник: https://fapl.ru/posts/119128/?c=1



    кстати не благодарите

    когда научитесь так разбираться в футболе как я - позовете

    (ответить)

  7. memfis63 20.12.2025 18:19 # memfis63
    чую скоро юмореска с расцарапанным е6алом выйдет

    по конспектам Пепчика

    (ответить)

  8. dembo 20.12.2025 18:11 # dembo
    королям надо разницу набивать, чтобы титул оформить по разнице мячей

    так пидралей еще никто не унижал)

    (ответить)

  9. sean-dyche18plus 20.12.2025 18:11 # sean-dyche18plus
    1 Манчестер Сити 37

    ротета в моче.

    (ответить)

  10. kukuruzko 20.12.2025 18:06 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  11. narcot 20.12.2025 17:53 # narcot
    забавно наблюдать, как каждый раз ливердауны пишут больше про челси. чем про ливерхуй :)

    (ответить)

  12. largo-winch 20.12.2025 17:51 # largo-winch
    Какой же никчемный Ухахахау

    Мареску норм постарел в обезьяннике

    (ответить)

  13. dembo 20.12.2025 17:47 # dembo
    Ладно, на 2 часика отбой
    Ситей я смотреть не намерен, сорян

    (ответить)

  14. dexter 20.12.2025 17:44 # dexter
    Балбеска полную пасть наротировал. Но так даже лучше. Из 4-ки вылетят через тур.

    (ответить)

  15. narcot 20.12.2025 17:41 # narcot
    чот педи, манкурты и ливердауны схлопнули е6ососы быстренько. лишь бабца с догорающим очком оддувается)))

    (ответить)

  16. hachidlo 20.12.2025 17:40 # hachidlo
    20.12.2025 16:21 # удалить
    hachidlo

    Загадочная история Уэсли Фофаны.

    Источник: https://fapl.ru/posts/119128/?c=1#c8132457

    20.12.2025 16:22 #
    sausage

    Ой, а где хачидла, без которой я жить не могу? Забилась бедная под шконку. Алё, хач, я матч императорси смотрю и шестидолларовым винцом запиваю, всё как ты любишь)

    Источник: https://fapl.ru/posts/119128/?c=1#c8132457

    Моя личная вахтёрша, контролирующая мой онлайн до минуты 24/7, на четвереньках не приползала?

    (ответить)

  17. chelsiukpro 20.12.2025 17:39 # chelsiukpro
    Первый пропущеный это шедевр, такие ситуции нечасто попадаются чтоб так пропустить! Ладно Педро сегодня плох все навесы киперу. Гарначо хуеплет конктретный! Можно было 2 гола положить что у него сегодня было из моментов. Но заметьте что этот долбаеб бьет по мячу с 7-10 выше ворот, это пиздец конкретный. Титулы АПЛ выигрывают те кто не порит своий шансы, особено как у нас левый флант Гитенс/Горначо. Один из них на выход!

    (ответить)

  18. brown-ale 20.12.2025 17:39 # brown-ale
    Должны были выигрывать первый тайм 3-0, тогда все было бы ясно. Ну и судья продажный не дал пару пенок и Джеймса не удалил.

    (ответить)

  19. dembo 20.12.2025 17:38 # dembo
    Баля ковентри тоже потихоньку сыпется...хоть бы доплыли до аплки)

    (ответить)

  20. sausage 20.12.2025 17:38 # sausage
    Говорил, что если пенсы смогут увезти 3 очка с Сент-Джеймс Парка, то поверю, что они смогут зацепиться за место в ЛЧ. А они не смогли => не верю)

    (ответить)

