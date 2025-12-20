"Челси" отыгрался против "Ньюкасла"

Отыграв дефицит в два гола после провального первого тайма, "Челси" набрал очко в гостях у "Ньюкасла" — 2:2.

Относительно кубкового матча посреди недели в стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Холл, Сандро Тонали, Энтони Гордон и Ник Вольтемаде.



По сравнению с выездом к "Кардиффу" в Кубке Лиги в старте "синих" уцелел только Мойсес Кайседо. Коул Палмер оказался среди восстановленных в составе.



Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. Обокрав Весле Фофана возле центрального круга, хозяева устремились в контратаку. Гордон на дальней штанге не смог замкнуть прострел Джейкоба Мерфи с фланга, однако на отскоке тут же сыграл Вольтемаде — 1:0.



Гол только придал хозяевам "Сент-Джеймс Парк" уверенности. Гости же никак не могли преодолеть прессинг своего соперника.



На 20-й минуте преимущество "Ньюкасла" обернулось вторым голом. Гордон с левого фланга подал в центр штрафной, а там Вольтемаде ногой в касание переправил мяч в ворота — 2:0.



"Челси" лишь ближе к окончанию первого тайма пришел в себя, а Педру Нету даже отправил мяч в ворота, но сделал это рукой, поэтому гол не был засчитан.



На последней минуте первого тайма Вольтемаде с границы вратарской замыкал ногой передачу Гордона, но возможность для хет-трика упустил, направив мяч мимо.



Второй тайм начался с великолепного штрафного удара Риса Джеймса — 2:1. "Синие" впервые за матч попали в створ.



"Сороки" были застигнуты врасплох, став прижиматься к своим воротам и полностью упустив контроль над игрой.



Когда натиск гостей немного ослаб, счет стал равным. Малик Тиав поскользнулся на ровном месте, позволив Жоао Педро убежать к воротам и расстрелять Аарона Рамсдейла — 2:2.



Вскоре хозяева пришли в себя и, не будучи настроенными делиться очками, принялись атаковать. "Ньюкасл" создал несколько неплохих моментов, но мяч упорно не шел в створ.



Первый тайм стал, возможно, худшими 45 минутами "Челси" в этом сезоне, однако после перерыва у "Ньюкасла" случился необъяснимый провал, что позволило "синим" набрать очко.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче