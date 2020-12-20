Артета: "Я должен заслужить новый контракт"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему нужно заслужить новый контракт.

От действующего контракта Артеты остается 18 месяцев, а значит для Микеля приближается время переговоров с клубом о будущем.



Артета открыт к новой сделке с "Арсеналом", но одновременно понимает, что в остатке сезона ему нужно подтвердить свою состоятельность.



"Представляю ли я себя в "Арсенале" после 2027 года? Да, но это не для сегодня. В ближайшие месяцы многое должно случиться, и ты должен заслужить это право".



"Думаю, тренер должен заслужить право быть здесь завтра. Это зависит от того, как ты реагируешь, как разговариваешь, как входишь в раздевалку, какой пример подаешь, как игроки следуют за тобой".



"Я всегда говорил, что тебе нужна огромная поддержка со стороны владельцев и руководства, а особенно — игроков".



"На протяжении шести лет я наблюдал лишь игроков, которые внимательны к деталям, хотят учиться и стараться изо всех сил ради команды. Это позволяет мне сохранять свою работу. Только это. Также, разумеется, дело в доле выигранных матчей, она довольно высока. Только так. Если нет, тебе не уцелеть в этой обстановке", — цитирует Артету ESPN.