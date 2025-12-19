Тайлер Адамс пропустит минимум два месяца

Полузащитник Тайлер Адамс практически исключил свой уход из "Борнмута" в январе, выбыв из строя минимум на два месяца с травмой связок колена.

Эту травму Адамс получил в самом начале матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник (4:4).



Примечательно, что именно "Юнайтед" назывался возможным претендентом на покупку оцениваемого в 40 миллионов фунтов 26-летнего игрока сборной США в январе.



Однако минимум до середины февраля Адамс будет лечиться, потому Тайлер едва ли покинет "Борнмут" в зимнее окно.



"Тайлер травмирован, он порвал медиальную коллатеральную связку, поэтому он определенно пропустит некоторое время. Наш предыдущий опыт таких травм говорит, что обычно это занимает два-три месяца".



"Это большая потеря, потому что он важный игрок для нас. Мы сразу почувствовали, что это может быть серьезно, когда увидели механизм травмы и само действие", — цитирует главного тренера "Борнмута" Андони Ираолу Sky Sports.