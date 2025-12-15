МЮ обдумывает покупку Тайлера Адамса в январе

"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Борнмута" Тайлера Адамса в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

"Юнайтед" планирует серьезно укрепить свой центр поле в 2026 году, в идеале — уже в январе. Однако ресурсы "красных дьяволов" на зимнее окно ограничены, а ключевые цели вроде Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест", Карлоса Балеба из "Брайтона" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас" будут доступны только летом.



Как сообщает Daily Mail, реалистичной целью на январь для "Юнайтед" является Адамс, больше которого перехватов в этом сезоне Премьер-Лиги совершил только Мойсес Кайседо из Челси".



В понедельник вечером Адамс вместе с "Борнмутом" пожалует на "Олд Траффорд", и у "Юнайтед" будет возможность воочию оценить 26-летнего американца.



Для приобретения в январе Адамса, который ранее в своей карьере вылетал из Премьер-Лиги с "Лидсом", должно хватить 40 миллионов фунтов.