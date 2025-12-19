Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что нападающий Коди Гакпо вернется в строй раньше, чем ожидалось.

Гакпо получил мышечную травму во время матча Премьер-Лиги против "Лидса" (3:3), пропустив победы над "Интером" и "Брайтоном".



Против "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Гакпо тоже не сыграет, но 26-летний голландец не задержится в лазарете.



"Он прошел углубленное обследование, результаты которого выглядят обнадеживающе, поэтому мы переживаем не так, как две недели назад".



"Он может вернуться чуть раньше, чем мы ожидали, но это точно не случится завтра или на следующей неделе", — цитирует Слота The Athletic.



Выезд к "Тоттенхэму" в субботу также пропустит Джо Гомес, но Джереми Фримпонг в полном порядке, а Доминик Собослаи частично возобновил тренировки.