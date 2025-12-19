Аморим отреагировал на футболку брата Майну

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что для полузащитника Кобби Майну не будет никаких последствий из-за поступка его сводного брата.

На матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувший понедельник Джордан Майну-Хеймс, сводный брат звезды "Юнайтед", явился в футболке "свободу Кобби Майну".



Кадры этой футболки моментально разлетелись по социальным сетям, однако Аморим уверяет, что это не повлияет на игровое время 20-летнего англичанина.



"Нет, это не Кобби надел ту футболку. Он не будет выходить в стартовом составе из-за футболки, но и не будет сидеть на лавке из-за футболки. Он будет играть, если мы почувствуем, что он правильный парень для этого. Это не проблема".



"Я привык к этому. Я здесь уже год. Это не в новинку для меня, поэтому мы должны справиться с этим, но я не собираюсь ничего делать с Кобби из-за поступка кого-либо из его семьи", — цитирует Аморима Sky Sports.