Брат Майну призвал "освободить" Кобби
Сводный брат Кобби Майну выразил поддержку полузащитнику "Манчестер Юнайтед" с помощью послания на футболке.
Накануне вечером "Юнайтед" сыграл с "Борнмутом" вничью 4:4. Майну вновь оказался вне стартового состава "красных дьяволов" и вышел на заключительные полчаса — дольше Кобби лишь дважды оставался на поле в этом сезоне Премьер-Лиги.
Публика "Олд Траффорд" с одобрением приветствовала выход на поле Майну, однако фанаты — не единственные, кто считает, что 20-летний англичанин должен играть больше.
Свою поддержку Кобби также выразил его старший брат Джордан Майну-Хеймс, модель, инфлюенсер и бывший участник реалити-шоу "Остров любви".
30-летний Майну-Хеймс явился на игру в футболке "свободу Кобби Майну", охотно позируя перед объективами, и соответствующие снимки быстро разлетелись по социальным сетям.
16.12.2025 06:00
Просмотров: 190
