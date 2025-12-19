Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" уверен насчет приобретения Антуана Семеньо. Николас Джексон не останется в "Баварии". Букайо Сака станет рекордсменом "Арсенала" по зарплате. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

В "Ливерпуле" уверены, что их клуб является приоритетным направлением для нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (Dean Jones)



Контракт капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша содержит доступный для зарубежных клубов пункт о выкупе за 56.6 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Атлетико" заинтересован в приобретении нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, который сейчас арендован "Барселоной". (Fichajes)



"Челси" и "Арсенал" установили контакт с вингером "Ювентуса" Кенаном Йылдызом. (Caught Offside)



"Бавария" не будет пользоваться своей опцией по выкупу арендуемого у "Челси" нападающего Николаса Джексона. (Bild)



"Сент-Этьен" отклонил предложение "Челси" о покупке 17-летнего нападающего Джулиана Нгессана. (L'Equipe)



"Челси", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Вест Хэм" обдумывают приглашение 41-летнего защитника Тиаго Силвы. (TEAMtalk)



Вингер Луис Гильерме не хочет уходить из "Вест Хэма" в январе. (Sky Sports)



Кес Смит из АЗ — один из нескольких полузащитников, находящихся на радаре у "Ньюкасла". (Daily Mail)



Защитник Маркос Сенеси покинет "Борнмут" свободным агентом в конце сезона. (BBC)



"Кристал Пэлас", "Борнмут" и "Астон Вилла" заинтересованы в приглашении нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона. (TEAMtalk)



"Милан" и "Интер" проявили интерес к голкиперу "Лидса" Илану Мелье. (Football Insider)



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал целью для "Айнтрахта" и "РБ Лейпциг". (TEAMtalk)



Другое



Букайо Сака станет первым в истории игроком "Арсенала" с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю. (TEAMtalk)



Нападающий "Юнайтед" Бриан Мбемо отказался от капитанской повязки в сборной Камеруна, потому что не хочет брать на себя повышенную ответственность. (L'Equipe)



Автобус "Фулхэма" врезался в фургон близ "Сент-Джеймс Парк" перед матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла". (The Sun)



Бывший нападающий "Вулверхэмптона" Сильвен Эбанкс-Блейк отсудил 7 млн. фунтов у хирурга, который принудил его к операции, в которой не было необходимости. (The Sun)



Защитник сборной Эквадора Марио Пинейда был застрелен бандитами на мотоциклах. (Evening Standard)