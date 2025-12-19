Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" уверен насчет приобретения Антуана Семеньо. Николас Джексон не останется в "Баварии". Букайо Сака станет рекордсменом "Арсенала" по зарплате. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
В "Ливерпуле" уверены, что их клуб является приоритетным направлением для нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (Dean Jones)
Контракт капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша содержит доступный для зарубежных клубов пункт о выкупе за 56.6 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Атлетико" заинтересован в приобретении нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, который сейчас арендован "Барселоной". (Fichajes)
"Челси" и "Арсенал" установили контакт с вингером "Ювентуса" Кенаном Йылдызом. (Caught Offside)
"Бавария" не будет пользоваться своей опцией по выкупу арендуемого у "Челси" нападающего Николаса Джексона. (Bild)
"Сент-Этьен" отклонил предложение "Челси" о покупке 17-летнего нападающего Джулиана Нгессана. (L'Equipe)
"Челси", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Вест Хэм" обдумывают приглашение 41-летнего защитника Тиаго Силвы. (TEAMtalk)
Вингер Луис Гильерме не хочет уходить из "Вест Хэма" в январе. (Sky Sports)
Кес Смит из АЗ — один из нескольких полузащитников, находящихся на радаре у "Ньюкасла". (Daily Mail)
Защитник Маркос Сенеси покинет "Борнмут" свободным агентом в конце сезона. (BBC)
"Кристал Пэлас", "Борнмут" и "Астон Вилла" заинтересованы в приглашении нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона. (TEAMtalk)
"Милан" и "Интер" проявили интерес к голкиперу "Лидса" Илану Мелье. (Football Insider)
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал целью для "Айнтрахта" и "РБ Лейпциг". (TEAMtalk)
Другое
Букайо Сака станет первым в истории игроком "Арсенала" с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю. (TEAMtalk)
Нападающий "Юнайтед" Бриан Мбемо отказался от капитанской повязки в сборной Камеруна, потому что не хочет брать на себя повышенную ответственность. (L'Equipe)
Автобус "Фулхэма" врезался в фургон близ "Сент-Джеймс Парк" перед матчем Кубка Лиги против "Ньюкасла". (The Sun)
Бывший нападающий "Вулверхэмптона" Сильвен Эбанкс-Блейк отсудил 7 млн. фунтов у хирурга, который принудил его к операции, в которой не было необходимости. (The Sun)
Защитник сборной Эквадора Марио Пинейда был застрелен бандитами на мотоциклах. (Evening Standard)
