Кертис Джонс поведал, что Салах извинился перед игроками "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс поведал, что нападающий Мо Салах извинился перед командой за свое скандальное интервью после матча против "Лидса".

И хотя в том интервью недовольство Салаха было связано только с главным тренером Арне Слотом и клубом, Мохамед счел нужным высказаться перед партнерами по команде.



На этом Джонс считает инцидент с Салахом исчерпанным. По словам Кертиса, поведение Мохамеда не поменялось, как и отношение к нему со стороны других игроков.



"Мо — самостоятельный человек, и он может высказывать свои мысли. Он извинился перед нами, сказав что-то вроде: "Если это задело кого-либо, или вы почувствовали, что что-то не так, то я приношу извинения". Вот такой он человек".



"Я лишь могу говорить, исходя из того, каким я знаю Мо и как он вел себя с нами. Он был в позитивном настроении. Он был ровно тем же Мо, с большой улыбкой на лице, и все вели себя ровно так же с ним. Полагаю, это просто часть того, что он хочет быть победителем, и я не думаю, что он будет последним, кто повел себя таким образом".



"Полагаю, есть разные способы, как можно вести себя, но если парня устраивает быть на лавке, и он не хочет играть и помогать команде, тогда это более серьезная проблема".



"Если со стороны кого-либо из нас, включая меня, исходит какая-либо злость, то это от добрых намерений. Возможно, тогда его злость не была направлена правильным образом, но это никак не повлияло на команду, персонал, тренера. Мы преодолели это, мы притираемся друг к другу и начинаем выигрывать матчи", — сообщил Джонс Sky Sports.