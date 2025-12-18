Рой Кин призвал Майну доказать неправоту Аморима

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал полузащитника "красных дьяволов" Кобби Майну доказать неправоту главного тренера Рубена Аморима.

Майну еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. По слухам, Кобби хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.



В минувший понедельник сводный брат Кобби явился на "Олд Траффорд" в футболке "свободу Кобби Майну", однако Кин считает такое поведение "идиотским" и советует 20-летнему полузащитнику сражаться за место в составе.



"Вы говорите мне, что он не может сидеть на лавке еще шесть месяцев? Но он может подумать, что тренер может уйти летом, один-два опытных игрока могут уйти".



"Ему 20 лет. В чем проблема, чтобы сидеть на лавке и учиться своему ремеслу? Даже если ты не получаешь шанса, ты должен проявлять себя на других уровнях".



"Иногда тренер придирается к тебе, но ты должен посмотреть на тренера и сказать: "Я докажу, что ты не прав".



"Твое испытание в том, чтобы каждый день доказывать это тренеру. Ты должен тренироваться как зверь, чтобы тренер, определяя состав, чувствовал: "Этот парень должен играть". Такой настрой ему необходим".



"А когда этот брат ведет себя как идиот... О нем даже не следует говорить. Иногда ты просто окружен идиотами, особенно в семье", — цитирует Кина The Independent.