Рой Кин призвал Майну доказать неправоту Аморима

Кобби Майну Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал полузащитника "красных дьяволов" Кобби Майну доказать неправоту главного тренера Рубена Аморима.

Майну еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. По слухам, Кобби хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.

В минувший понедельник сводный брат Кобби явился на "Олд Траффорд" в футболке "свободу Кобби Майну", однако Кин считает такое поведение "идиотским" и советует 20-летнему полузащитнику сражаться за место в составе.

"Вы говорите мне, что он не может сидеть на лавке еще шесть месяцев? Но он может подумать, что тренер может уйти летом, один-два опытных игрока могут уйти".

"Ему 20 лет. В чем проблема, чтобы сидеть на лавке и учиться своему ремеслу? Даже если ты не получаешь шанса, ты должен проявлять себя на других уровнях".

"Иногда тренер придирается к тебе, но ты должен посмотреть на тренера и сказать: "Я докажу, что ты не прав".

"Твое испытание в том, чтобы каждый день доказывать это тренеру. Ты должен тренироваться как зверь, чтобы тренер, определяя состав, чувствовал: "Этот парень должен играть". Такой настрой ему необходим".

"А когда этот брат ведет себя как идиот... О нем даже не следует говорить. Иногда ты просто окружен идиотами, особенно в семье", — цитирует Кина The Independent.



Метки Аморим, Кин, Майну, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 302


