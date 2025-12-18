"Сити" комфортно победил "Брентфорд" в 1/4 финала Кубка Лиги
"Манчестер Сити" одержал комфортную победу 2:0 над "Брентфордом" и достиг полуфинальной стадии Кубка Лиги.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ожидаемо обратился к ротации, произведя семь изменений в старте относительно победы 0:3 над "Кристал Пэлас". Свой шанс, среди прочих, получили Джеймс Траффорд, Абдукодир Хусанов и Дивин Мукаса.
Защищать ворота "пчел" было доверено Хаукону Вальдимарссону, который стал одной из шести перестановок в стартовом составе команды Кита Эндрюса.
"Сити" владел инициативой в начале матча и много атаковал, хотя однажды провалился в обороне, и Хусанов чудом избежал красной карточки.
Давление хозяев принесло свои плоды на 32-й минуте. Райан Шерки подхватил отброшенный на подступы к штрафной мяч, на финте убрал соперника и классно пробил — 1:0.
Далее "горожане" сбавили обороты, но при этом по-прежнему контролировали мяч и почти ничего не позволяли сопернику.
Надежды "Брентфорда" отыграться были перечеркнуты в середине второго тайма, когда Савиньо ворвался в чужую штрафную и с рикошетом от защитника отправил мяч в ворота — 2:0.
В концовке гости активизировались, терять им было нечего, но хозяева уверенно довели дело до победы.
"Сити" забил два гола благодаря высокому индивидуальному мастерству, а заодно поберег силы, что крайне важно при столь плотном календаре.
"Манчестер Сити" — "Брентфорд" — 2:0 (1:0)
Голы: Шерки 32, Савиньо 67.
"Манчестер Сити": Траффорд, Льюис, Хусанов, Аке, О'Райли (Гвардиол 65), Гонсалес (Нунеш 66), Рейндерс, Бобб (Фоден 19, Грей 82), Шерки (Силва 66), Савиньо, Мукаса.
"Брентфорд": Вальдимарссон, Кайоде (Хики 75), Ван ден Берг, Айер, Коллинс, Генри (Льюис-Поттер 76), Йенсен (Донован 81), Дамсгор, Ярмолюк (Конак 88), Янельт, Шаде (Нунес 88).
Предупреждение: Хусанов.
