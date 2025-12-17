Светская хроника за среду
Джошуа Зиркзее может освободить место Антуану Семеньо в "Манчестер Юнайтед". Хави готов возглавить "Тоттенхэм" или "Челси". Коул Палмер будет продавать лосьон после бритья. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
Английский нападающий Мейсон Гринвуд не покинет "Марсель" в январе. (TEAMtalk)
Пять клубов Премьер-Лиги помышляют о приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе. (talkSPORT)
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Джошуа Зиркзее в "Рому", чтобы освободить место для Семеньо в январе. (Daily Mail)
"Юнайтед" хочет полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта. (The Sun)
"Юнайтед" уведомил полузащитника Кобби Майну, что тот не покинет клуб в январе. (TEAMtalk)
Вингер Тайрик Джордж хочет покинуть "Челси" в январе, вызывая интерес у "РБ Лейпциг" и "Ромы". (Caught Offside)
"Арсенал" следит за 19-летним защитником "Милана" Давиде Бартезаги. (Calciomercato)
"Астон Вилла" не собирается отпускать полузащитника Ламара Богарда, который интересен "Брайтону". (Football Insider)
"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Мидлсбро" Хейдене Хакни. (TEAMtalk)
"Вулверхэмптон" может уже в январе продать плеймейкера Джона Ариаса, который был куплен у "Флуминенсе" за 19 миллионов фунтов в июле. (talkSPORT)
Другое
"Вилла" обсудит новый контракт с полузащитником Юри Тилемансом, чье действующее соглашение рассчитано до 2028 года. (Football Insider)
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави "готов и открыт" к работе в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" и "Челси" уже контактируют с лагерем испанского специалиста. (JSTransferTime)
В "Юнайтед" недовольны, что сборная Марокко не позволила защитнику Нуссаиру Мазрауи сыграть против "Борнмута" в минувший понедельник. (ESPN)
Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн пропустит четыре-шесть недель с переломом ребра. (ESPN)
Вингер Сити" Жереми Доку выбыл на срок до трех недель с травмой ноги. (ESPN)
Легенда "Ливерпуля" Ян Раш вернулся домой после того, как побывал в реанимации. (The Guardian)
Звезда "Челси" Коул Палмер готовится выпустить лосьон после бритья под собственной маркой. (The Sun)
17.12.2025 11:00
Просмотров: 1544
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гойдахахахахахах. Так чисто для понимания - играли с командой из лиги 1
Льюис Джонс из Sky Sports в своем репортаже в перерыве описал, как Джейми Гиттенс и Факундо Буонанотте упустили все свои возможности в атаке. Он тоже назвал их «жалкими».
Джонс сказал:
Факундо Буонанотте и Джейми Гиттенсу, должно быть, грозит опасность. Их могут снять уже в перерыве. Оба они имели множество полумоментов, но крайне расточительно обращались с мячом. На двоих они провели 14 дуэлей и проиграли их все. Они выглядят жалко. Оба теряли мячи по 10 раз каждый – больше всех игроков «Челси». Печально.
(ответить)
Крепкий рубль виноват в том, что за границей не продаются автомобили АвтоВАЗа, заявил глава компании Максим Соколов
русня?)))
(ответить)
Манчестер Юнайтед" начал внутреннее расследование насчет утечки информации о тактике команды на матч Премьер-Лиги против "Борнмута
Источник: https://fapl.ru/
Не гарначо (с)
На етот раз майну
(ответить)
КАЙФ))))
«Они мне выбили зуб, сломали два ребра и кинули в яму». Выживший военный — автор ролика про 102 пропавших на войне зэков — прошел через пытки в подвале и рассказал о судьбе сослуживцев
Он дезертировал из ВС РФ и скрывается. Военная полиция приходила по адресу его прописки и залила перцем дверь.
В октябре 2024-го писали о пропавших без вести 102 из 108 зэков, подписавших в Волгоградской области контракт с в/ч 40463. Их всех направили в Луганскую область Украины. По дороге заключенный с позывным «Симон» (Арам Симонян) записал видео с военными. Спустя год он связался с редакцией, рассказав подробности о пропаже сослуживцев, пытках в подвале и побеге с фронта.
«Я увидел ваше видео. Как это они без вести пропавшие? Они мертвые, конкретно мертвые после обстрела. Они никак не могут быть пропавшими без вести, так как мы указывали командирам, что погиб тот и тот там и там. Но руководству было все равно, а за то, что мы много говорили, нас пытали и били, твари», — рассказывает Симонян.
По словам 39-летнего Симоняна, он попал в колонию за то, что перегонял по найму машины, в одной из которых нашли наркотики. Мужчина получил 9 лет колонии. Еще в СИЗО он подхватил гепатит, в 2023-м попал в ИК-24 Волгоградской области. Там 22 апреля 2024-го Симонян подписал контракт с Минобороны РФ, 24 апреля вместе с еще около 110 зэками был направлен в Волгоград. У всех забрали банковские карточки, телефоны, паспорта, дали только копию военного билета. Так он 5 мая оказался на позиции в пещере, что на границе Луганской и Донецкой областей. Оттуда две группы по 8 человек на двух БМП выдвинулись на боевое задание на Берестовое.
«Артиллерией они [ВСУ] остановили БМП, а пехоту ушатали FPV-дронами. Комбат нам говорил: "идите вы на*уй, мясо е*аное, зэки е*учие, вы здесь сдохните все". Я в ответ встал, ответил, что я тут не сдохну. За это они меня сразу отправили в штурм. Я сказал, что не смогу штурмануть, со зрением плохо, я не военный человек, задание было невыполнимое. Они мне выбили зуб, сломали два ребра и кинули в яму, этому всему есть живые очевидцы. Стреляли мне очередью под ноги», — рассказывает Симонян.
Мужчину продержали в яме у «птичника» рядом с Берестовым, где командир из Ростовской области с позывным «Каспер» «разряжал на мне электрошокеры». Затем Симоняна посадили на 10 дней в подвал полуразрушенного трехэтажного дома у Камышевахи.
«Там был Сережа "Беркут" с Самары, он сейчас покойник, у него три ранения было, ни за одно ранение он ничего не получил, даже справки. Его пытали, били током, шокерами, поливали водой — "Кэп" (Алексей Корчагин), "Золотой" (Артем Золотарев), "Жадный" (Владимир Запорожцев), а "Вожак" там просто присутствовал. Остальные все прикасались к этому полевому телефону, которым били током», — говорит Симонян.
По его словам, комбат первого штрафного подразделения Алексей Корчагин с позывным «Кэп» расстреливал людей. О Корчагине неоднократно писали — его подозревают в «обнулениях» российских солдат и пытках.
«Этот петух за то, что человек оспорил им сказанное, примотал гранату РГД скотчем к его голове и выдернул чеку, и ногой толкнул. Человек побежал и взорвался. Его труп положили на квадроцикл и выкинули в канаву на передке», — заявил бывший заключенный.
Летом 2024 года Симонян получил два ранения — в ногу и руку. После выписки из госпиталя ему продлили отпуск на 45 дней, но командиры «Жадный» и «Золотой» не поверили в это, начали угрожать «обнулением» и объявили Симоняна в СОЧ (самовольное оставление части, — прим.ред.).
После этого военная полиция приходила к квартире по адресу прописки Симоняна в Пятигорске, пытаясь его оттуда вытащить. Сама квартира принадлежит сестре Симоняна, которая несколько лет проживает в США и сдает жилье своей подруге.
В результате на камеры видеонаблюдения попал момент, когда сотрудник ВП разбрызгивает жидкость из перцового баллона на дверь. Симонян говорит, что пришедшая после этого с работы квартиросъемщица получила ожоги рук и лица, попытавшись войти в дом.
(ответить)
норм палмер бизнесмен, норм идея. но на сборную года не тянет парнишка. вообще половина сброд
(ответить)
Девки мои, к ноге! Хозяин пришёл. Туа, в жопе два xyя и кристиночка хачильдовна, ублажайте Полковника ВСРФ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий