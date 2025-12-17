Светская хроника за среду

Джошуа Зиркзее может освободить место Антуану Семеньо в "Манчестер Юнайтед". Хави готов возглавить "Тоттенхэм" или "Челси". Коул Палмер будет продавать лосьон после бритья. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Английский нападающий Мейсон Гринвуд не покинет "Марсель" в январе. (TEAMtalk)



Пять клубов Премьер-Лиги помышляют о приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе. (talkSPORT)



"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Джошуа Зиркзее в "Рому", чтобы освободить место для Семеньо в январе. (Daily Mail)



"Юнайтед" хочет полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта. (The Sun)



"Юнайтед" уведомил полузащитника Кобби Майну, что тот не покинет клуб в январе. (TEAMtalk)



Вингер Тайрик Джордж хочет покинуть "Челси" в январе, вызывая интерес у "РБ Лейпциг" и "Ромы". (Caught Offside)



"Арсенал" следит за 19-летним защитником "Милана" Давиде Бартезаги. (Calciomercato)



"Астон Вилла" не собирается отпускать полузащитника Ламара Богарда, который интересен "Брайтону". (Football Insider)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Мидлсбро" Хейдене Хакни. (TEAMtalk)



"Вулверхэмптон" может уже в январе продать плеймейкера Джона Ариаса, который был куплен у "Флуминенсе" за 19 миллионов фунтов в июле. (talkSPORT)



Другое



"Вилла" обсудит новый контракт с полузащитником Юри Тилемансом, чье действующее соглашение рассчитано до 2028 года. (Football Insider)



Бывший главный тренер "Барселоны" Хави "готов и открыт" к работе в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" и "Челси" уже контактируют с лагерем испанского специалиста. (JSTransferTime)



В "Юнайтед" недовольны, что сборная Марокко не позволила защитнику Нуссаиру Мазрауи сыграть против "Борнмута" в минувший понедельник. (ESPN)



Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн пропустит четыре-шесть недель с переломом ребра. (ESPN)



Вингер Сити" Жереми Доку выбыл на срок до трех недель с травмой ноги. (ESPN)



Легенда "Ливерпуля" Ян Раш вернулся домой после того, как побывал в реанимации. (The Guardian)



Звезда "Челси" Коул Палмер готовится выпустить лосьон после бритья под собственной маркой. (The Sun)