МЮ допускает продажу Фернандеша следующим летом

"Манчестер Юнайтед" может продать своего капитана Бруну Фернандеша следующим летом.

В своем свежем интервью Фернандеш заявил, что руководству "Юнайтед" не хватило духу продать его в Саудовскую Аравию минувшим летом, а сам он просить о трансфере не стал.



Однако в "Юнайтед" есть ощущение, что этот сезон станет последним для португальского полузащитника в клубе, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев, сообщает talkSPORT со ссылкой на свои источники на "Олд Траффорд".



Грядущим летом Фернандеш может быть выкуплен у "Юнайтед" за фиксированную сумму в 57 миллионов фунтов, и соответствующую возможность рассматривают не только саудовские клубы, но и "Бавария".



Выгодная продажа 31-летнего Фернандеша обеспечила бы "Юнайтед" дополнительные средства на перестройку своей полузащиты.