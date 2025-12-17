МЮ допускает продажу Фернандеша следующим летом
"Манчестер Юнайтед" может продать своего капитана Бруну Фернандеша следующим летом.
В своем свежем интервью Фернандеш заявил, что руководству "Юнайтед" не хватило духу продать его в Саудовскую Аравию минувшим летом, а сам он просить о трансфере не стал.
Однако в "Юнайтед" есть ощущение, что этот сезон станет последним для португальского полузащитника в клубе, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев, сообщает talkSPORT со ссылкой на свои источники на "Олд Траффорд".
Грядущим летом Фернандеш может быть выкуплен у "Юнайтед" за фиксированную сумму в 57 миллионов фунтов, и соответствующую возможность рассматривают не только саудовские клубы, но и "Бавария".
Выгодная продажа 31-летнего Фернандеша обеспечила бы "Юнайтед" дополнительные средства на перестройку своей полузащиты.
17.12.2025 09:00
Последние комментарии:
единственного играющего в МЮ не оберегают, а наоборот думают избавиться, с таким подходом у них нет будущего
