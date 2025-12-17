МЮ допускает продажу Фернандеша следующим летом

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" может продать своего капитана Бруну Фернандеша следующим летом.

В своем свежем интервью Фернандеш заявил, что руководству "Юнайтед" не хватило духу продать его в Саудовскую Аравию минувшим летом, а сам он просить о трансфере не стал.

Однако в "Юнайтед" есть ощущение, что этот сезон станет последним для португальского полузащитника в клубе, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев, сообщает talkSPORT со ссылкой на свои источники на "Олд Траффорд".

Грядущим летом Фернандеш может быть выкуплен у "Юнайтед" за фиксированную сумму в 57 миллионов фунтов, и соответствующую возможность рассматривают не только саудовские клубы, но и "Бавария".

Выгодная продажа 31-летнего Фернандеша обеспечила бы "Юнайтед" дополнительные средства на перестройку своей полузащиты.



Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 680

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. evergr1n 17.12.2025 09:46 # evergr1n
    единственного играющего в МЮ не оберегают, а наоборот думают избавиться, с таким подходом у них нет будущего

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: