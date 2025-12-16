Бруну Фернандеш: "МЮ хотел, чтобы я ушел"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что клуб хотел его продать в Саудовскую Аравию минувшим летом.

Фернандеш еще в июне подтвердил, что отклонил роскошное предложение "Аль-Хиляля", который хотел подписать его до клубного Чемпионата Мира.



По словам Фернандеша, главный тренер Рубен Аморим хотел сохранить его в "Юнайтед", а вот руководство клуба было не просто открыто к расставанию с ним, но и желало этого.



"Я мог уйти в последнее летнее трансферное окно, и я бы зарабатывать гораздо больше денег. Я также мог уйти сезоном ранее — не скажу куда, но я бы выиграл много трофеев в том сезоне. Я решил остаться — в том числе по семейным причинам, но я искренне люблю клуб".



"Разговор с тренером также убедил меня остаться. Но я чувствовал, что клуб воспринимает это так: "Если ты уйдешь, это не так уж плохо для нас". И мне слегка больно из-за этого. Больше, чем больно, потому что мне грустно — я тот игрок, которого не за что критиковать. Я всегда доступен, я всегда играю. Хорошо или плохо, но я стараюсь изо всех сил".



"Клуб хотел, чтобы я ушел. Такая мысль была у меня в голове. Я сказал директорам об этом, но я думаю, им не хватило смелости принять это решение. Если бы я сказал, что хочу уйти, они бы отпустили меня".



"Я не могу пожаловаться, мне очень хорошо платят, но, разумеется, разница с Саудовской Аравией огромна. Я никогда не руководствовался деньгами. Если однажды мне будет суждено играть в Саудовской Аравии, я буду играть в Саудовской Аравии".



"Я бы мог поступить, как делают многие люди, и сказать: "Я хочу уйти, я не хочу тренироваться, отпустите меня за 20-30 миллионов евро, чтобы я мог зарабатывать в другой команде больше". Но я никогда не делал этого. У меня есть чувства и привязанность к клубу", — цитирует Фернандеша The Independent.