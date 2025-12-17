"Челси" победил "Кардифф" и вышел в полуфинал Кубка Лиги
"Челси" одержал победу 1:3 в гостях у "Кардиффа" из Лиги Один, благодаря чему стал первым полуфиналистом Кубка Лиги.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска полностью сменил стартовый состав по сравнению с победой 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу. После дисквалификации вернулся Мойсес Кайседо, получив капитанскую повязку.
В начале матча "Кардифф" играл на равных, не прижимаясь к своим воротам и стараясь атаковать.
По истечении получаса команды обменялись опасными ударами с острого угла, но оба раза голкиперы были на высоте. Филипу Йоргенсену было немного сложнее из-за рикошета, но он справился.
Ближе к перерыву хозяева и вовсе забрали инициативу, создав еще несколько угроз воротам Йоргенсена.
В перерыве Мареска привел свою команду в чувство и сделал две замены. "Челси" заиграл совсем иначе, подвергнув соперника серьезному давлению.
На 57-й минуте "синие" совершили перехват и провели быструю контратаку. Факундо Буонанотте продвинулся вперед по центру, а затем отдал на левый край штрафной Алехандро Гарначо, который низом отправил мяч в ворота — 0:1.
Попытки "Кардиффа" отыграться были неубедительны — скорее, хозяева могли пропустить еще. Но на 75-й минуте оборона "Челси" внезапно прозевала Дэвида Тернбулла, который без сопротивления замкнул головой подачу Перри Нг с правого фланга — 1:1.
Однако "синие" не растерялись и на 82-й минуте снова вышли вперед. Партнеры довели мяч до Педру Нету, и тот нанес удар с рикошетом с правого края штрафной — 1:2.
Своей победы гости уже не отдали. "Кардифф" не смог отыграться, а в компенсированное время пропустил третий гол. Гарначо ворвался в штрафную по левому краю, достиг угла вратарской площади и нанес обводящий удар — 1:3.
"Челси" одержал победу благодаря голам двух игроков, выпущенных Мареской на замену в перерыве. "Синие" преобразились во втором тайме и хорошо отреагировали на пропущенный мяч.
"Кардифф" — "Челси" — 1:3 (0:0)
Голы: Тернбулл 75 — Гарначо 57, 90 Педро 82.
"Кардифф": Тротт, Нг (Фиш 90), Лоулор, Чемберс, Баган, Уинтл, Джоэл Колуилл (Робертсон 80), Тернбулл, Эшфорд, Дэвис (Уиллок 56), Робинсон (Салех 56).
"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг (Чалоба 84), Бадиашиле, Адарабиойо, Хато, Сантс Кайседо, Джордж (Гарначо 45), Буонанотте (Гюсто 66), Гиттенс (Нету 66), Гиу (Педро 45).
Предупреждения: Дэвис, Чемберс — Кайседо.
17.12.2025 00:55
Просмотров: 346
Лучшую команду Ливерпуля победили.
(ответить)
16.12.2025 23:47 #
dembo
Буананоте и Нету суперплохи, просто нереальное лошье.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/119052/
Буананоте - ассист
Нету - гол
(ответить)
Я не понял, почему Гарначо перестал мазать по воротам. Парень уже не тот.
(ответить)
Гарначо так то топарик
(ответить)
