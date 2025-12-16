"Пэлас" начал готовиться к расставанию с Гласнером

"Кристал Пэлас" начал готовиться к расставанию со своим главным тренером Оливером Гласнером.

Действующий контракт Гласнера по-прежнему истекает в конце сезона, и в данный момент переговоры о новой сделке поставлены на паузу — как из-за разногласий сторон, так и из-за насыщенного календаря.



Гласнер был крайне недоволен тем, что после завоевания Кубка Англии и выхода в еврокубки не получил достаточной поддержки на трансферном рынке минувшим летом. Недавно Оливер заявил, что нанесенный ущерб уже не исправить в январе.



Несмотря на все обстоятельства, "Пэлас" очень сильно проводит этот сезон. "Орлы" располагаются в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги, достигли четвертьфинала Кубка Лиги и почти гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Конференций, а в следующем месяце начнут защиту звания обладателей Кубка Англии.



Как утверждает журналист Бен Джейкобс, существует высокая вероятность, что Гласнер покинет "Пэлас" в конце сезона, и на "Селхерст Парк" уже начали готовиться на случай ухода 51-летнего австрийца.



В качестве вариантов на замену Гласнеру "Пэлас" рассматривает Иньиго Переса из "Райо Вальекано", Хосе Бордалеса из "Хетафе" и Лиама Росеньора из "Страсбура".