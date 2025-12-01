Гласнер: "Покупать в январе будет слишком поздно"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер раскритиковал свой клуб за недостаток летних инвестиций в состав.

В прошлом сезоне Гласнер привел "Пэлас" к победе в Кубке Англии, благодаря чему "орлы" впервые в своей истории попали в еврокубки.



Пока "Пэлас" не одержал ни одной победы, играя сразу после матча в Лиге Конференций, и домашнее противостояние с "Манчестер Юнайтед" накануне не стало исключением.



После поражения 1:2 от "Юнайтед" Гласнер, чей контракт истекает в конце сезона, пожаловался, что "Пэлас" не совершил больше приобретений летом, при этом продав ключевого игрока в лице Эберечи Эзе за 62 миллиона фунтов.



"Мы упустили пару возможностей в июле и августе, во время трансферного окна, чтобы упростить себе жизнь, но мы снова сплотимся и станем лучше".



"Если вы выступаете в еврокубках впервые в своей истории, вы должны инвестировать, а не копить. Думаю, покупать в январе — это слишком поздно. К тому времени мы сыграем более 50 процентов своих матчей".



"Все было довольно ясно, и я ничего не говорил, но сегодня, думаю, подходящее время сказать о том, что летом мы упустили возможность провести сезон еще лучше".



"Мы по-прежнему в очень хорошем положении, но возможность провести сезон лучше была упущена летом", — цитирует Гласнера BBC.