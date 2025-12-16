Терри не даст интервью Рио Фердинанду

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что не собирается на подкаст к бывшему партнеру по сборной Англии Рио Фердинанду.

В октябре Фердинанд объяснил, почему не приглашает Терри на интервью. Рио потребовал, чтобы Джон сперва уладил свои разногласия с его младшим братом Антоном.



В свое время Терри был обвинен в том, что оскорбил Антона Фердинанда на расовой почве, однако Джон чувствует, что Рио просто не хочет с ним общаться.



"Этому (интервью) определенно не бывать! Он даже не разговаривает со мной. Я бы поговорил, и я подходил к Рио на пляже около пяти лет назад. Он был просто не заинтересован разговаривать или обсуждать проблемы из прошлого".



"Так что здесь, как и в футболе. Ты не будешь продолжать, продолжать и продолжать пытаться. В какой-то момент ты скажешь "с меня достаточно" и будешь жить дальше своей жизнью", — цитирует Терри Daily Mail.