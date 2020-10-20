Фердинанд назвал условие для интервью с Терри

Джон Терри и Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал условие, при котором он возьмет интервью у бывшего капитана "Челси" Джона Терри.

В данный момент Фердинанд с успехом развивает свой ютуб-канал и записывает подкасты с бывшими и нынешними футболистами.

Однако приглашать Терри на интервью Фердинанд пока не готов, и это связано с тем, что в свое время Джон на расовой почве оскорбил Антони, младшего брата Рио.

"Взял бы я интервью у Терри? Я не знаю. Думаю, ему нужно поговорить с моим братом, прежде чем он поговорит со мной. А с моим братом он не разговаривал", — сообщил Фердинанд The Times.




