Каррагер: "Гласнер — лучший тренер в истории "Пэлас"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал Оливера Гласнера лучшим тренером в истории "Кристал Пэлас".

В прошлое воскресенье "Пэлас" одержал победу 1:2 над "Фулхэмом" и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге. "Дачники" продолжают удивлять, несмотря на невыразительную летнюю трансферную кампанию и потерю Эберечи Эзе.



В прошлом сезоне Гласнер привел "Пэлас" к завоеванию Кубка Англии, первого трофея в истории клуба. Также "орлы" впервые попали в еврокубки и стали обладателями Суперкубка Англии, поэтому Каррагер по-настоящему впечатлен австралийским специалистом.



"Мы наблюдаем лучшего тренера и лучшую команду в истории "Кристал Пэлас". Эти болельщики могли только мечтать о том, что случилось с их футбольным клубом, когда этот человек приходил".



"Когда он не добивается желаемого результата, он не стесняется говорить о руководстве и спортивном директоре. Они, наверное, стойко это принимают, потому что он является величайшим тренером в их истории", — сообщил Каррагер Sky Sports.