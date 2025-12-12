Светская хроника за пятницу

Слухи дня Родриго и Рафаэл Леау находятся на радаре у "Арсенала". Серхио Рамоса не будет в "Манчестер Юнайтед". Тайрик Джордж хочет уйти из "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" проявляет интерес к вингерам Родриго из "Реала" и Рафаэлу Леау из "Милана". (Caught Offside)

МЛС готова принять нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха "с распростертыми объятиями". (Fox Sports)

"Астон Вилла" уведомила "Ливерпуль" о своем намерении прервать аренду полузащитника Харви Эллиотта в январе. (TEAMtalk)

"Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать бывшего защитника "Реала" Серхио Рамоса. (ESPN)

Нападающий Джошуа Зиркзее хочет остаться в "Юнайтед". (Sky Sports)

"Манчестер Сити" опережает соседей из "Юнайтед" в борьбе за 17-летнего нападающего Делла из бразильского клуба "Баия". (TEAMtalk)

"Челси" не будет приглашать нового нападающего в январе, несмотря на травму Лиама Делапа. (Football Insider)

Вингер Тайрик Джордж готов уйти из "Челси" в январе. Юниор вызывает интерес со стороны "Фулхэма", "Лидса" и "Эвертона". (TEAMtalk)

"Челси" следит за полузащитником "Барселоны" Марком Касадо. (TEAMtalk)

"Тоттенхэм" постарается продать Ива Биссума в январе, но если не сможет, продлит истекающий в конце сезона контракт малийского полузащитника. (The Times)

Вингер "Базеля" Филип Отеле может стать заменой Антуану Семеньо в "Борнмуте". (TEAMtalk)

Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг договаривается с "Вольфсбургом". (Sky Sport Germany)

"Брайтон" нацелился на полузащитника "Виллы" Ламара Богарда. (Football Insider)

Другое

Защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос перенес операцию на колене и пропустит несколько недель. (Yorkshire Evening Post)

Долг "Юнайтед" впервые превысил рубеж в 1 миллиард долларов. (ESPN)

Самый доступный билет на финал ЧМ-2026 продается за 3,120 фунтов. (Daily Mirror)

Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус готовится стать отцом. (The Sun)




  1. largo-winch 12.12.2025 10:42 # largo-winch
    Продается верблюд. Может танцевать бачибази.
    Недорого.
    Пишите лс за деталями

    (ответить)

  2. gameboy 12.12.2025 10:24 # gameboy
    Леао нахуй нужен как хуй на ужин

    А Родриго под Сака на лавке сидеть не будет, не тот менталитет

    (ответить)

  3. gameboy 12.12.2025 10:22 # gameboy
    А шо там по шакалси?

    (ответить)

  4. hachidlo 12.12.2025 10:04 # hachidlo
    "Астон Вилла" уведомила "Ливерпуль" о своем намерении прервать аренду полузащитника Харви Эллиотта в январе. (TEAMtalk)

    Источник: https://fapl.ru/posts/118972/


    Тут был один долпаеп запаса, доказывавший со вставшей на жопе шерстью, какой это топарь.

    (ответить)

