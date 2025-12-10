"Ливерпуль" победил "Интер" без помощи Салаха
Оставив Мохамеда Салаха дома, "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у итальянского "Интера" благодаря пенальти Доминика Собослаи в концовке.
Относительно 3:3 с "Лидсом" в стартовом составе "красных" произошло четыре перстановки. Этими новыми лицами стали Джо Гомес, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Александер Исак, заменив Конора Брэдли, Милоша Керкеза, Флориана Вирца и Коди Гакпо.
В начале матча игра была равна, а опасные моменты отсутствовали. Лишь на 32-й минуте Ибраима Конате головой поразил чужие ворота после подачи углового и скидки Виргила Ван Дейка, однако система VAR определила, что капитан гостей коснулся мяча рукой, поэтому гол не был засчитан.
Далее игра шла в прежнем русле, а перед самым перерывом Лаутаро Мартинес взбодрил трибуны своим ударом, но Алиссон спас "Ливерпуль".
Во втором тайме игра также была скудна на моменты. В концовке Брэдли не смог пробить голкипера, а Флориану Вирцу повезло больше — он заработал пенальти. Доминик Собослахи с 11-метровой отметки не промахнулся — 0:1.
"Ливерпуль" провел очень осторожный матч, но никаких признаков паники не показал. Можно сказать, что игра была унылой, но "красные" набрали три очка при очень непростых обстоятельствах.
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи 88 (пен).
"Интер": Зоммер, Аканджи, Ачерби (Биссек 31), Бастони, Энрике, Барелла, Чалханоглу (Зелински 11), Мхитарян (Сучич 82), Димарко (Аугусто 83), Мартинес, Тюрам (Бонни 83).
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Брэдли 68), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Джонс, Экитике, Исак (Вирц 68).
Предупреждения: Мартинес, Мхитарян, Бастони — Экитике, Джонс.
