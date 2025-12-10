"Ливерпуль" победил "Интер" без помощи Салаха

Доминик Собослаи Оставив Мохамеда Салаха дома, "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у итальянского "Интера" благодаря пенальти Доминика Собослаи в концовке.

Относительно 3:3 с "Лидсом" в стартовом составе "красных" произошло четыре перстановки. Этими новыми лицами стали Джо Гомес, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Александер Исак, заменив Конора Брэдли, Милоша Керкеза, Флориана Вирца и Коди Гакпо.

В начале матча игра была равна, а опасные моменты отсутствовали. Лишь на 32-й минуте Ибраима Конате головой поразил чужие ворота после подачи углового и скидки Виргила Ван Дейка, однако система VAR определила, что капитан гостей коснулся мяча рукой, поэтому гол не был засчитан.

Далее игра шла в прежнем русле, а перед самым перерывом Лаутаро Мартинес взбодрил трибуны своим ударом, но Алиссон спас "Ливерпуль".

Во втором тайме игра также была скудна на моменты. В концовке Брэдли не смог пробить голкипера, а Флориану Вирцу повезло больше — он заработал пенальти. Доминик Собослахи с 11-метровой отметки не промахнулся — 0:1.

"Ливерпуль" провел очень осторожный матч, но никаких признаков паники не показал. Можно сказать, что игра была унылой, но "красные" набрали три очка при очень непростых обстоятельствах.

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Собослаи 88 (пен).

"Интер": Зоммер, Аканджи, Ачерби (Биссек 31), Бастони, Энрике, Барелла, Чалханоглу (Зелински 11), Мхитарян (Сучич 82), Димарко (Аугусто 83), Мартинес, Тюрам (Бонни 83).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Брэдли 68), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Джонс, Экитике, Исак (Вирц 68).

Предупреждения: Мартинес, Мхитарян, Бастони — Экитике, Джонс.




Метки Интер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2025 01:05

Количество просмотров Просмотров: 497

  1. kellborn 10.12.2025 01:51 # kellborn
    Хави Симмонс провел еще один великий матч. Малой начинает выходить на проектную мощность.

    По факту, из тройки купленных десяток: Шерки, Симмонс, Виртц - Хави становится лучшим.

    Дальше - больше. Ждем от него, что он станет лучшей десяткой АПЛ

    (ответить)

  2. danmancunian 10.12.2025 01:32 # danmancunian
    Нашёл кого в пример ставить от целой страны, конченых мефедронщиков, что русских, что бородатых. Скажи в какой стране живёшь ты, я тебе даже покруче пример найду, от твоих местных торчков.

    (ответить)

  3. mafia 10.12.2025 01:30 # mafia
    Челси Челси Челси

    (ответить)

  4. hachidlo 10.12.2025 01:27 # hachidlo
    Уже стали деньги с трансфера салаха тратить на судей.

    (ответить)

  5. dembo 10.12.2025 01:15 # dembo
    Я люблю Челси

    (ответить)

  6. dexter 10.12.2025 01:15 # dexter
    Остались Марсель и Карабах. Берем Антоху Осеменителя, кикаем Слота и в бой!

    (ответить)

  7. dembo 10.12.2025 01:12 # dembo
    Ишак))

    (ответить)

  8. mareska 10.12.2025 01:12 # mareska
    После Барсы 0 побед(

    (ответить)

  9. sausage 10.12.2025 01:12 # sausage
    Ну не знаю, в принципе неплохо играли, хоть и остаются вопросы по завершению и остроте в штрафной соперника. А вообще, подбор игроков хорош - по физике все в порядке, техничные. Остаётся сыграться и менталку прокачать. Слот, как большинство голландских тренеров, прежде всего про тактику и дисциплину, а ментальность, готовность умирать за клуб и биться до конца уже потом. В Ливерпуле, да и в целом в АПЛ, так нельзя. Надеюсь он сделает правильные выводы и будет меняться, как тот же Клопп, менялся и прогрессировал вместе с командой.
    PS Робертсон и Брэдли должны быть в старте, Керкез и Фримпонг на роль резервистов-сменщиков. Жаль только , что Конор травмируется частенько. Сабослаи походу становится настоящим лидером на поле.

    (ответить)

  10. paskalov-ynwa 10.12.2025 01:10 # paskalov-ynwa
    Slut 1 - 0 кекстер

    (ответить)

  11. brown-ale 10.12.2025 01:08 # brown-ale
    Слот 1-0 Салах.

    (ответить)

  12. pyatorochka 10.12.2025 01:08 # pyatorochka
    Эй, охранник!

    (ответить)

  13. dexter 10.12.2025 01:07 # dexter
    Играли два говна.

    (ответить)

  14. ziyod 10.12.2025 01:07 # ziyod
    С Салахом точно проиграли бы

    (ответить)

  15. ooaaaa 10.12.2025 01:07 # ooaaaa
    выиграть у Атлетико, Реала, Интера
    проиграть Сараю, ПСВ

    бред!

    (ответить)

