Гарначо не жалеет об уходе из "Юнайтед"

Вингер "Челси" Алехандро Гарначо заявил, что не жалеет об уходе из "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

В конце августа "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Алехандро был вынужден покинуть Манчестер, оказавшись в опале у главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" Гарначо спросили, не испытывает ли он сожалений насчет ухода из "Юнайтед", и своим ответом 21-летний аргентинец не оставил никаких сомнений, заявив, что считает "Челси" "шагом вперед".



"Нет, я не жалею. Иногда в жизни тебе нужно что-нибудь поменять, чтобы сделать шаг вперед и прибавить как игроку. Думаю, это был правильный момент и правильный клуб, так что это было легкое решение. Я пришел сюда, чтобы играть в свой футбол и показывать людям, что я за игрок".



"Самая важная вещь — это уверенность. Тренер говорит со мной каждую неделю, и я думаю, со временем мы — я как игрок и команда вместе — станем лучше. Мы начали сезона три месяца назад, поэтому нужно укреплять уверенность", — цитирует Гарначо The Guardian.