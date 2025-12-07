Салах раскритиковал "Ливерпуль" и Слота
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал сенсационное интервью после матча против "Лидса", обрушившись с критикой на свой клуб и главного тренера Арне Слота.
Ничья 3:3 на "Элланд Роуд" в субботу стала третьим подряд матчем Премьер-Лиги, в котором Салаху не нашлось места в стартовом составе "Ливерпуля".
Как и против "Вест Хэма" в прошлый уикенд, Салах даже не вышел на замену, и теперь домашняя игра с "Брайтоном" 13 декабря будет последней для Мохамеда перед отъездом на Кубок Африки.
33-летний египтянин расстроен своей ситуацией, не понимает, почему Слот перестал ему доверять, а также ощущает себя козлом отпущения.
"Во что я не могу поверить? В то, что провел на лавке 90 минут! Кажется, я впервые в своей карьере оказался на лавке третий раз подряд. Я очень, очень расстроен, если честно".
"Я сделал так много для этого клуба на протяжении всех этих лет и особенно в прошлом сезоне. Теперь я сижу на лавке и не знаю, почему".
"Такое впечатление, что клуб бросил меня под колеса автобуса. Так я это чувствую. Думаю, это очевидно, что кое-кто хочет возложить всю вину на меня".
"Летом мне многое обещали, а пока что я уже три матча на лавке, поэтому я не могу сказать, что они сдержали обещания".
"Прежде я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, и внезапно у нас больше нет никаких отношений. Я не знаю, почему, но мне кажется, что кое-кто не хочет меня в этом клубе. Так мне это кажется".
"Я позвал свою семь на матч с "Брайтоном". Я не знаю, сыграю я или нет, но я собираюсь насладиться им. Я собираюсь насладиться этим матчем, потому что не знаю, что теперь случится".
"Я буду на "Энфилде", чтобы попрощаться с фанатами и отправиться на Кубок Африки. Я не знаю, что случится, пока я буду там".
"Может ли это быть мой последний матч за "Ливерпуль"? В футболе ты никогда не знаешь. Эта ситуация неприемлема для меня. Я сделал так много для этого клуба", — цитирует Салаха Sky Sports.
Тупая переоцененка прямым текстом не понимает "Как так, я же в прошлом сезоне хорошо поиграл, чтобы зарплатку выбить. А почему теперь ко мне придираются?"
просто CHILD
ха ха ха
Странное интервью. Все болелы были бы рады видеть прежнего Момошку, но по факту чурка перестала играть после продления контракта, а это было еще весной. Ахуеть да? Играл бы норм — был бы все а составе. Все просто. За былые заслуги в больших клубах по головке не гладят.
Правильно сказал Собо вчера: все разговоры должны оставаться в раздевалке.
Ты на лавке не потому что ты тебя сделали крайним() - а потому что ты сднил в НУЛЬЦ.
Ни обводок, ни пасов, ни ничего...Тупо прием спиной - потеря и все...без отработки назад...Ах да еще и удары вникуда, где раз 5 мог отдавать партнерам под гол выкатку... Когда команда в кризисе - нельза просто ничего не менять...Если бы Ты забивал 1-2 гола за матч - но днищавая защита бы пропускала 4 тогда да - было бы странно все это...
Вот к Екетике то притензий нет - он делает свою работу - когда чмоо никчемное жирнаяя Макака Конате все руинит - и его гавно пенальти от тупого алкашного подката по сути стоил вчера работы Слоту...Ибо возьми 3 очка - ипульс бы пошел чуточку другой...
Нужно уходить после этого интервью, причем продать себя за хорошие деньги ради блага клуба.
