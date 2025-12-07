Салах раскритиковал "Ливерпуль" и Слота

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал сенсационное интервью после матча против "Лидса", обрушившись с критикой на свой клуб и главного тренера Арне Слота.

Ничья 3:3 на "Элланд Роуд" в субботу стала третьим подряд матчем Премьер-Лиги, в котором Салаху не нашлось места в стартовом составе "Ливерпуля".



Как и против "Вест Хэма" в прошлый уикенд, Салах даже не вышел на замену, и теперь домашняя игра с "Брайтоном" 13 декабря будет последней для Мохамеда перед отъездом на Кубок Африки.



33-летний египтянин расстроен своей ситуацией, не понимает, почему Слот перестал ему доверять, а также ощущает себя козлом отпущения.



"Во что я не могу поверить? В то, что провел на лавке 90 минут! Кажется, я впервые в своей карьере оказался на лавке третий раз подряд. Я очень, очень расстроен, если честно".



"Я сделал так много для этого клуба на протяжении всех этих лет и особенно в прошлом сезоне. Теперь я сижу на лавке и не знаю, почему".



"Такое впечатление, что клуб бросил меня под колеса автобуса. Так я это чувствую. Думаю, это очевидно, что кое-кто хочет возложить всю вину на меня".



"Летом мне многое обещали, а пока что я уже три матча на лавке, поэтому я не могу сказать, что они сдержали обещания".



"Прежде я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, и внезапно у нас больше нет никаких отношений. Я не знаю, почему, но мне кажется, что кое-кто не хочет меня в этом клубе. Так мне это кажется".



"Я позвал свою семь на матч с "Брайтоном". Я не знаю, сыграю я или нет, но я собираюсь насладиться им. Я собираюсь насладиться этим матчем, потому что не знаю, что теперь случится".



"Я буду на "Энфилде", чтобы попрощаться с фанатами и отправиться на Кубок Африки. Я не знаю, что случится, пока я буду там".



"Может ли это быть мой последний матч за "Ливерпуль"? В футболе ты никогда не знаешь. Эта ситуация неприемлема для меня. Я сделал так много для этого клуба", — цитирует Салаха Sky Sports.