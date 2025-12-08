Насчет отъезда Салаха в Саудовскую Аравию "нет сомнений"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах непременно продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Салах поставил под большой вопрос свое будущее в "Ливерпуле", разразившись гневным интервью после ничьей 3:3 против "Лидса" в минувшую субботу.



Высокопоставленный источник из саудовской лиги сообщил The Telegraph, что в данный момент "нет сомнений" насчет переезда Салаха на Аравийский полуостров, и "Аль-Хиляль" с "Аль-Иттихадом" называются двумя главными претендентами на Мохамеда.



Однако источник не уверен, возможна ли сделка уже в январе. Отъезд 33-летнего игрока сборной Египта в Саудовскую Аравию по окончании сезона выглядит вероятнее.



Как бы то ни было, боссы саудовской лиги все равно изучат возможность трансфера в зимнее окно, а также поинтересуются серьезностью намерений Салаха насчет ухода из "Ливерпуля".



Салах только в апреле заключил с "Ливерпулем" новый контракт до 2027 года с зарплатой, которая за счет бонусов может достигать 500,000 фунтов в неделю.