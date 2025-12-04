"Арсенал" уверенно победил "Брентфорд"
"Арсенал" одержал уверенную победу 2:0 над "Брентфордом", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге.
Главный тренер "канониров" Микель Артета предоставил отдых Юрриену Тимберу, Эберечи Эзе и Букайо Сака, которых заменили Бен Уайт, Мартин Эдегор и Нони Мадуэке.
У "пчел" сменилась половина полевых игроков. Среди переведенных в запас оказался лучший бомбардир команды Игорь Тиаго.
Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева уже на 11-й минуте открыли счет. Уайт навесил с правого фланга, а Микель Мерино выскочил из-за спины защитника и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
Ответ гостей последовал спустя 10 минут, когда после подачи углового Кевин Шаде пробивал головой под перекладину, однако Давид Райя сумел перевести мяч в каркас ворот.
За исключением момента Шаде, "Арсенал" ничего не позволял сопернику и достаточно уверенно контролировал игру. Единственной ложкой дегтя для "канониров" в первом тайме стала травма Кристиана Москеры, вместо которого вышел Тимбер.
Во втором тайме игра долгое время навевала тоску, но затем хозяева вышли из спячки и принялись достаточно активно искать второй гол.
Забить второй "Арсеналу" никак не удавалось, однако "канониры" так нагружали соперника, что тот не мог помышлять о своих атаках.
Лишь в компенсированное время появившийся на замену Сака ворвался в штрафную по правому краю, стряхнул с плеч защитника и через руки голкипера отправил мяч в ворота — 2:0.
"Арсенал" затянул со вторым голом, однако игровое преимущество "канониров" было подавляющим и при минимальной разнице в счете.
"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче
04.12.2025 00:25
Слот аут. ХВАТИТ.
(ответить)
Мареске впору делать уже какие-то выводы по выбору стартовых составом
Иначе етот пи3дец будет каждый год.
Так нельзя, ротация ето ок, но не ок хуярить половину состава в матче апл из кала ебаного, который в глубоком резерве типо тосина бадика залупитенса...
(ответить)
Пидарасы, гол у сквирца забрали (
(ответить)
ещё недавно тренеришку увольняли, а он уже чмореску газиками угощает оруууууу
(ответить)
Удачи астон вилле в оформлении чемпионства)
(ответить)
сквирц кхаххахаахахха))) на кого записали оруууууу
(ответить)
У Вирца забрали гол,автогол.
(ответить)
Выпускай тосина чаще.
Чкмпик неминуем
(ответить)
Жоао Педро)
(ответить)
Продукт турецкой спермы.
04.12.2025 00:34 #
sellman
Палмерочек выходит, готовьте рты и тузы, радужные гомозавистники!
(ответить)
(ответить)
Фарке просто разобрал и выкинул Мареску. Просто ничего не дали сделать.
Тот раз Гвардиола поплатился за большую ротацию, сегодня Тосин добил Мареску
(ответить)
Иксперд))
02.06.2025 12:56 #
sellman
Братики, привет!
Делап почти в стане ИМПЕРАТОРОВ!
Не понимаю тех, кто на него гонит. Забил 12 голов (2 с пенальти), отдал 2 ассиста.
Джексом забил 10 голов и отдал 5 ассистов.
Делап играет в команде с бревнами, Джексон — с Палмерами и прочими бистами.
Ну и для тех, кто не в курсе: Делап уже играл с Мареской в дубле МС, играл вместе с Лавией.
Стоит 30, балядь, да что вы накуй несете, когда пишите «ненада»?? Вычё? Почти идеальный трансфер — топарик, опыт с тренером, минимальны ценник.
Источник: https://fapl.ru/posts/115169/
(ответить)
Лидс посадил челси канешно на ету рубку нонстоп, которую прое6али обьективно
Но...етого всего не 6ыло бы с норм парой цз.
Не пришлось бы последний геморрой вырыгивать против этой заведенной хуйни.
Печально
(ответить)
Лидс заслуженно выигрывает. Мареска все учиться правильно ротировать, строго его не судите.
(ответить)
пенсам е6учку разбиваютт
(ответить)
Санчес этот полупьяный) цирк)
(ответить)
Бля, я xyeю) Жоао Педро - 60 лямов)
(ответить)
150 млн оправдали таки себя
(ответить)
Собо что то куйню исполняет - тупые 0 АЙКЮ навесы воротнику - да лучше бей вникуда чем такое гавно.Вирц тут затопил на уровне конечно.
(ответить)
КНЯЗИ!!!
с почином
(ответить)
