"Арсенал" уверенно победил "Брентфорд"

Микель Мерино "Арсенал" одержал уверенную победу 2:0 над "Брентфордом", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге.

Главный тренер "канониров" Микель Артета предоставил отдых Юрриену Тимберу, Эберечи Эзе и Букайо Сака, которых заменили Бен Уайт, Мартин Эдегор и Нони Мадуэке.

У "пчел" сменилась половина полевых игроков. Среди переведенных в запас оказался лучший бомбардир команды Игорь Тиаго.

Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева уже на 11-й минуте открыли счет. Уайт навесил с правого фланга, а Микель Мерино выскочил из-за спины защитника и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

Ответ гостей последовал спустя 10 минут, когда после подачи углового Кевин Шаде пробивал головой под перекладину, однако Давид Райя сумел перевести мяч в каркас ворот.

За исключением момента Шаде, "Арсенал" ничего не позволял сопернику и достаточно уверенно контролировал игру. Единственной ложкой дегтя для "канониров" в первом тайме стала травма Кристиана Москеры, вместо которого вышел Тимбер.

Во втором тайме игра долгое время навевала тоску, но затем хозяева вышли из спячки и принялись достаточно активно искать второй гол.

Забить второй "Арсеналу" никак не удавалось, однако "канониры" так нагружали соперника, что тот не мог помышлять о своих атаках.

Лишь в компенсированное время появившийся на замену Сака ворвался в штрафную по правому краю, стряхнул с плеч защитника и через руки голкипера отправил мяч в ворота — 2:0.

"Арсенал" затянул со вторым голом, однако игровое преимущество "канониров" было подавляющим и при минимальной разнице в счете.

"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче




Автор mihajlo   

Дата 04.12.2025 00:25

