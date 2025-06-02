"Юнайтед" назвал вторым самым дорогим футбольным клубом в мире

Несмотря на свои беды на футбольном поле, "Манчестер Юнайтед" был назван вторым самым дорогим футбольным клубом в мире.

Четвертый год подряд во главе рейтинга Forbes находится испанский "Реал", который на сей раз был оценен в 6.75 млрд. долларов (5 млрд. фунтов).



"Реал" стал первым в истории футбольным клубом — и второй в истории спортивной командой после "Даллас Ковбойс" из американского футбола — с доходом за сезон свыше 1 млрд. долларов (1.129 млрд. долларов в сезоне 2023/24).



На втором месте оказался "Юнайтед", получив оценку в 6.6 млрд. долларов (4.9 млрд. фунтов). В сезоне 2023/24 "красные дьяволы" заработали 834 млн. долларов (620 млн. фунтов).



В топ-10 также вошли остальные представители классической "большой шестерки" Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". При этом "канониры" за год подорожали почти на треть.



Самые дорогие футбольные клубы в мире в 2025 году по версии Forbes



1. "Реал" (Испания) — 6.75 млрд. долларов (+2% за год, заработано за год 1.129 млрд. долларов)



2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 6.6 млрд. долларов (+1%, 834 млн. долларов)



3. "Барселона" (Испания) — 5.65 млрд. долларов (+1%, 821 млн. долларов)



4. "Ливерпуль" (Англия) — 5.4 млрд. долларов (+1%, 773 млн. долларов)



5. "Манчестер Сити" (Англия) — 5.3 млрд. долларов (+4%, 901 млн. долларов)



6. "Бавария" (Германия) — 5.1 млрд. долларов (+2%, 827 млн. долларов)



7. ПСЖ (Франция) — 4.6 млрд. долларов (+5%, 879 млн. долларов)



8. "Арсенал" (Англия) — 3.4 млрд. долларов (+31%, 771 млн. долларов)



9. "Тоттенхэм" (Англия) — 3.3 млрд. долларов (+3%, 666 млн. долларов)



10. "Челси" (Англия) — 3.25 млрд. долларов (+4%, 591 млн. долларов)



11. "Ювентус" (Италия) — 2.15 млрд. долларов (+5%, 389 млн. долларов)



12. "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2.05 млрд. долларов (+4%, 555 млн. долларов)



13. "Атлетико" (Испания) — 1.7 млрд. долларов (+6%, 442 млн. долларов)



14. "Милан" (Италия) — 1.5 млрд. долларов (+5%, 433 млн. долларов)



15. "Лос-Анджелес" (США) — 1.25 млрд. долларов (+4%, 150 млн. долларов)



16. "Интер Майами" (США) — 1.2 млрд. долларов (+17%, 180 млн. долларов)



17. "Интер" (Италия) — 1.15 млрд. долларов (+15%, 430 млн. долларов)



18. "Вест Хэм" (Англия) — 1.125 млрд. долларов (+2%, 349 млн. долларов)



19. "Ньюкасл" (Англия) — 1.1 млрд. долларов (+38%, 403 млн. фунтов)



20. "ЛА Гэлакси" (США) — 1 млрд. долларов (+5%, 95 млн. долларов)



21. "Атланта Юнайтед" (США) — 975 млн. долларов (+8%, 105 млн. долларов)



22. "Астон Вилла" (Англия) — 900 млн. долларов (+13%, 343 млн. долларов)



23. "Нью-Йорк Сити" (США) — 875 млн. долларов (+3%, 78 млн. долларов)



24. "Брайтон" (Англия) — 860 млн. долларов (+18%, 280 млн. долларов)



25. "Фулхэм" (Англия) — 850 млн. долларов (+8%, 229 млн. долларов)



26. "Остин" (США) — 825 млн. долларов (+10%, 90 млн. долларов)



27. "Рома" (Италия) — 810 млн. долларов (вне рейтинга в 2024, 273 млн. долларов)



28. "Сиэтл Саундерс" (США) — 800 млн. долларов (+2%, 83 млн. долларов)



29. "Кристал Пэлас" (Англия) — 790 млн. долларов (+1%, 221 млн. долларов)



30. "Ди Си Юнайтед" (США) — 785 млн. долларов (+1%, 90 млн. долларов)