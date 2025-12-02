"Вест Хэм" окажет психологическую поддержку Пакете

"Вест Хэм" окажет психологическую поддержку своему полузащитнику Лукасу Пакете, удаленному против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 0:2, а Пакета очень странным образом удалился с поля в концовке.



Еще более странным стало заявление Пакеты после матча. Лукас обрушился с критикой на FA, которая обвиняла его в умышленных желтых карточках и на протяжении двух лет добивалась пожизненной дисквалификации, в итоге оставшись с носом.



Как сообщает The Guardian, боссы "Вест Хэма" переживают за настрой 28-летнего бразильца и на этой неделе обсудят, каким образом они могут помочь своему ключевому игроку за пределами футбольного поля.



"Вест Хэм" не собирается применять дисциплинарных мер к Пакете за удаление. В этом сезоне "молотобойцы" втянуты в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, и им нужно, чтобы Лукас чувствовал себя наилучшим образом во всех отношениях.



Добавим, в качестве дисквалификации Пакета пропустит выезд к "Манчестер Юнайтед" в четверг.