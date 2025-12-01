Пакета высказался насчет своего удаления против "Ливерпуля"

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета прокомментировал свое нелепое поведение в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля", причем заканчивал матч вдесятером после удаления Пакеты на 84-й минуте.



Изначально 28-летний игрок сборной Бразилии получил только желтую карточку, но стал возмущаться и заставил рефери ужесточить наказание.



После матча Пакета извинился перед партнерами по "Вест Хэму", а также предъявил претензии FA, которая на протяжении двух лет добивалась его пожизненной дисквалификации за якобы умышленные желтые карточки.



"Я понимаю, что теперь я выгляжу злодеем. Тяжело жить со всем тем, что случилось в моей жизни и моей психике! Я буду и дальше стараться, чтобы не допустить еще большего влияния этого на меня. Это не оправдывает мой поступок, и я приношу извинения болельщикам и своим партнерам по команде".



"Нелепо терпеть, как это на протяжении двух лет влияет на твою жизнь и твою карьеру, не получая никакой психологической помощи от Ассоциации. Возможно, это нелепое поведение — лишь отражение всего того, что я испытал и, похоже, продолжу испытывать! Мне жаль, если я не идеален", — написал Пакета в социальной сети.